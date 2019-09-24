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    Події в Україні

    У Хмельницькому у ДТП загинув військовий

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    &nbsp;Військовослужбовець, який перебував у кузові автомобіля, загинув - У Хмельницькому у ДТП загинув військовий
     Військовослужбовець, який перебував у кузові автомобіля, загинув

    Солдат-контрактник не впорався з керуванням автомобіля «Урал 4320» і врізався в бетонну електроопору

    У Хмельницькому на території військової частини сталася ДТП, в результаті якого загинув військовослужбовець.

    Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

    За даними слідства, старший солдат-контрактник за кермом вантажного автомобіля «Урал 4320» не впорався з керуванням і, з'їхавши з дороги, врізався в бетонну електроопору.

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    «Як наслідок, військовослужбовець, який перебував у кузові згаданого автомобіля, загинув», - повідомили у пресслужбі.

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    У Хмельницькому у ДТП загинув військовий
    У Хмельницькому у ДТП загинув військовий
    У Хмельницькому у ДТП загинув військовий
    У Хмельницькому у ДТП загинув військовий

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 КК України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

    Нагадаємо, 24 у Дніпрі водій легковика влетів в електроопору і загинув.

    Як повідомлялося, винуватець масштабної смертельної ДТП під Житомиром зробив відверту заяву. У Житомирській області сталася аварія, у результаті якої загинули дев’ять людей. Водій вантажівки врізався в маршрутку, що стояла на узбіччі дороги. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

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