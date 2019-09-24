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    Під Києвом зіткнулися сім машин, фура розчавила автомобіль (відео)

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    Під Києвом зіткнулися сім машин, фура розчавила автомобіль (відео)

    В Daewoo Nexia затисло водія, в ДТП потрапила і фура, яка просто зім’яла одну з машин

    У місті Бровари, що під Києвом, у результаті аварії зіткнулися сім автомобілів. Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

    За інформацією ЗМІ, ДТП сталося вранці у вівторок, 24 вересня, на кільцевій дорозі Броварів.

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    У публікації наголошується, що зіткнулося більше семи автомобілів, а в Daewoo Nexia затисло водія. На ролику видно, що в ДТП потрапила і фура, яка просто зім’яла одну з машин.

    Крім легковиків, в аварію також потрапила ГАЗель.

    На місці працюють рятувальники і поліція.

    Причини і деталі аварії наразі встановлюються.

    Як повідомлялось, напередодні на 59-му км автодороги Київ-Харків поблизу с. Бзів у Баришівському районі Київської області сталася ДТП за участю трьох автомобілів, унаслідок якої загинули троє людей.

    Крім того, у Чернігові сталося ДТП, під час якого водій не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом, внаслідок чого загинули четверо підлітків.

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