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В Україні зросла кількість жертв через негоду: яка ситуація в областях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні зросла кількість жертв через негоду: яка ситуація в областях
Тривають роботи з очищення ділянок автодоріг
фото: ДСНС

Із 26 листопада підрозділи ДСНС відбуксирували близько двох тисяч транспортних засобів

Українські служби активно ліквідовують наслідки негоди, яка вже забрала життя 12 людей. Станом на 28 листопада було відомо про 10 загиблих осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За словами посадовця, наразі на території держави ускладнених погодних умов немає. Залишаються знеструмленими 521 населений пункт у 11 областях.

«Через негоду, на жаль, загинуло 12 осіб. 23 особи постраждало, серед них – дві дитини», – йдеться в повідомленні.

Клименко повідомив, що з 26 листопада підрозділи ДСНС відбуксирували близько двох тисяч транспортних засобів, зокрема 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги. Також було надано допомогу понад чотирьом тисячам громадян, з них 226 – діти.

Станом на 12:06 було перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т-15-10 «Арбузинка – Нова Одеса». 

Також тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 в Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області. 

«Підрозділи МВС працюють у посиленому режимі й готові до будь-яких викликів. Продовжують допомагати населенню і ліквідовують наслідки негоди», – додав він.

Раніше повідомлялося, що на дорогах Одещини знято всі обмеження руху.

До слова, за даними Центру нацспротиву, окупанти не можуть впоратися із наслідками негоди на окупованих територіях.

Теги: Миколаївщина ДСНС Одещина

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