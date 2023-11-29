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Окупанти не можуть впоратися із наслідками негоди на окупованих територіях

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти не можуть впоратися із наслідками негоди на окупованих територіях
Після негоди на тимчасово окупованих територіях сотні населених пунктів залишилися без електроенергії
фото з відкритих джерел

Окупанти не ліквідовують наслідки негоди через дефіцит кадрів

Через дефіцит кадрів росіяни на тимчасово окупованих територіях України не можуть впоратися із наслідками негоди, яка вирує вже кілька днів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Через окупацію на ТОТ є дефіцит працівників у всіх сферах, адже більшість населення залишила регіон або відмовилася співпрацювати з ворогом. Зокрема бракує енергетиків та рятувальників.

Після негоди, яка вирувала в Україні, на тимчасово окупованих територіях сотні населених пунктів залишилися без електроенергії. Як повідомляється, допомогли дочекалися не всі. Через недоукомплектування ДСНС та відсутність енергетиків життєдіяльність не відновлено досі.

Нагадаємо, 26 листопада в Криму вирував сильний шторм. Вітер виривав дерева з коренем, а вода змивала дороги. Від потужної негоди потерпало західне узбережжя півострова.

Через велику силу шторму його вже охрестили найбільшою бурею за останні 100 років. Через негоду найбільше постраждали сім районів на півострові. Швидкість вітру під час урагану в Криму досягала 144 км/год. Семеро людей постраждали в Криму внаслідок стихії.

Як повідомлялося, в Україну найближчим часом прийдуть ще два циклони. Перший циклон принесе сніг та сильний вітер, а другий супроводжуватиметься відчутним потеплінням.

До слова, у середу, 29 листопада, по всій Україні оголошено штормове попередження.

Теги: шторм погода негода окупанти окуповані території окупація

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