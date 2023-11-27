В Одесі через негоду замерзли насмерть три особи

У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням

Унаслідок нічної негоди в Одесі виявлено тіла трьох осіб без слідів насильницької смерті. Про це повідомило видання «Думска» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Три трупи, імовірно бездомних, знайшли в Одесі напередодні. Усі вони без слідів насильницької смерті», – пише видання.

У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва – тіло жінки і на Привокзальній площі – чоловіка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на ранок понеділка 27 листопада в зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту Одеси.

По всіх інших маршрутах електротранспорт у зв’язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається. До ліквідації наслідків залучено 15 одиниць спецтехніки та аварійні бригади КП «Одесміськелектротранс».

Одеську область завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП, тож рух транспорту довелося частково перекрити. У зв’язку з негодою на Одещині фіксують велику кількість аварій. Тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) та М-28 Одеса – Южне – /М-14/ (об’їзд м. Одеси).

Будь ласка, читайте текст після реклами

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Одеській області очікуються хуртовини, ожеледиця та шквальний вітер до 25-30 м/с. У мережі публікують кадри, на яких помітно, що область засипало снігом, особливо Ізмаїльський район.