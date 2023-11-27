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Чи можуть «Шахеди» атакувати в негоду: роз’яснення Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи можуть «Шахеди» атакувати в негоду: роз’яснення Повітряних сил
Ворог вночі зробив собі перепочинок після великої партії «Шахедів», яку запустив позаминулої ночі
фото ілюстративне

Вітер може здувати безпілотники

Холод, сильний вітер і погана видимість, які сьогодні спостерігаються в Україні, впливають на роботу авіації, а також на здатність окупантів бити безпілотниками. На роботу БПЛА, зокрема впливає сила вітру – їх може просто здувати. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

«Якщо сильний вітер, то це може впливати, бо може просто здувати ті безпілотники. Менше це впливає на крилаті ракети. А БПЛА – це фактично літак, який має свої льотні характеристики, потужність, дальність польоту, тому негода дещо впливає», – пояснив він.

Речник зазначив, що різкі перепади температури можуть призвести до обмерзання фюзеляжу літаків, що ускладнює роботу авіації.

«Якщо зенітно-ракетні системи можуть без проблем знищувати літальні апарати, засоби повітряного нападу ворога, тобто крилаті ракети, дрони, то вже для мобільних вогневих груп погана видимість є дуже негативним фактор щодо ефективності їх роботи», – наголосив він.

Ігнат зазначив, що сьогоднішня ніч була для України досить спокійною у порівнянні з попередніми днями. Дронів сьогодні не було, бо, очевидно, ворог зробив собі перепочинок після великої партії, яку запустив позаминулої ночі. 

Нагадаємо, в Україні триває потужна негода з хуртовинами, ожеледдю та штормовим вітром. У низці областей оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

Теги: війна окупанти безпілотник Україна

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