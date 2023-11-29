29 листопада знято обмеження по всій протяжності автомобільної дороги Одеса-Кучурган

Станом на ранок 29 листопада на дорогах Одещини знято всі обмеження руху для всіх категорій транспортних засобів, які були запроваджені через негоду. Про це повідомляє пресцентр Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Як зазначається, з 08:00 години ранку 29 листопада знято обмеження по всій протяжності автомобільної дороги Одеса-Кучурган.

Також знято обмеження для ВСІХ транспортних засобів на автодорозі М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 - км 59+175;

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Також нагадається, які дороги відкрито раніше:

для ВСІХ транспортних засобів на автодорозі М-15 Одеса - Рені (на м.Бухарест), км 11+920 - км 307+379

для ВСІХ транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса, км 274+435 - км 466+700;

для ВСІХ транспортних засобів на автодорозі М-28 Одеса - Южне - /М-14/ (Об’їзд м. Одеси), км 3+450 - км 28+315;

«Таким чином, всі обмеження, які були внаслідок негоди – зняті», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з негодою на Одещині фіксують велику кількість аварій. Тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) та М-28 Одеса – Южне – /М-14/ (об’їзд м. Одеси).