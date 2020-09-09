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    Суспільство

    В українській армії за добу коронавірус виявлений ще у 68 військових

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    За час пандемії одужало 1389 людей, летальних випадків &ndash; шість - В українській армії за добу коронавірус виявлений ще у 68 військових
    За час пандемії одужало 1389 людей, летальних випадків – шість

    Загалом в армії станом на 9 вересня на коронавірус хворіє 650 осіб

    У Збройних Силах за минулу добу ще у 68 військових виявили коронавірус. Про це йдеться у повідомленні Командування медичних сил ЗСУ у Facebook.

    Зазначається, що загалом в армії станом на 9 вересня на коронавірус хворіє 650 осіб.

    «За час пандемії одужало 1389 людей, летальних випадків – шість, на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 534 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 122 особи», – йдеться у повідомленні.

    У пресслужбі Командування медичних Сил інформують, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 59 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 вересня виявлено ще  людей, які захворіли на Covid-19. Це на 140 випадків більше, ніж днем раніше (2411). Одужали за минулу добу – 940 (днем раніше – 940), померли – 57 (57). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 143030 людей, одужали 63546 осіб, летальних випадків – 2934.

    ЗСУ військові коронавірус
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