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    Одягайте маски, це дуже підступна хвороба. Хвора, яку підключили до кисню, звернулась до киян (відео)

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    Хвора на коронавірус розповіла про підступність Сovid-19 - Одягайте маски, це дуже підступна хвороба. Хвора, яку підключили до кисню, звернулась до киян (відео)
    Хвора на коронавірус розповіла про підступність Сovid-19
    Фото: скріншот відео

    Останнім часом у багатьох інфікованих більш важкий перебіг хвороби

    Під час відвідування міської лікарні №4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із Covid-19, мер Києва Віталій Кличко поспілкувався з медичними працівниками та пацієнтами закладу.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Мер показав відео, що відзняв у медзакладі.

    Лікарі розповіли Кличку, що останнім часом у багатьох інфікованих більш важкий перебіг хвороби. І переважна більшість пацієнтів - у віці від 30 до 60 років.

    Також мер зайшов до однієї з палат із хворими на коронавірус. Хвора жінка розповіла про свій стан: «Мене підключили до кисню. Я робила вдих, а видихнути не могла. Починається сухий кашель. Дуже тяжко. Лікарі сказали, дуже складний випадок у мене. Легені повністю уражені».

    Жінка закликала усіх одягати маски, тому що «ця хвороба дуже небезпечна, дуже підступна».

    Як повідомлялося, лікарня №4 заповнена майже на 80%.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      143030
    • Хворіють
      75348
    • Одужали
      64703
    • Померли
      2979

    Нагадаємо, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 310 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15821 випадків захворювання на Covid-19.

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