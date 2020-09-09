Шість вакцин від короновірусу майже готові – ВООЗ



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За обережними прогнозами ВООЗ, людство подолає пандемію коронавіруса «менш ніж за два роки»

Найбільшого прогресу під час розробки вакцини досягли у США, Німеччині та Китаї

У світі шість вакцин від коронавірусу вже майже готові. Про це під час брифінгу сказав глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус..

Зазначається, що найбільшого прогресу досягли вакцина від Оксфордського університету і AstroZeneca, три китайські вакцини, вакцина компанії Moderna (першою почала масові випробування у США) і вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.

Також варто нагадати, що у Росії зареєстрували вакцину від коронавірусу «Супутник V» або «Гам-Ковід-Вак», але у ВООЗ не впевнені, що препарат ефективний.

Загалом за обережними прогнозами ВООЗ, людство подолає пандемію коронавіруса «менш ніж за два роки». «Наразі боротьбу з Covid-19 ускладнює глобалізація, тісні контакти між людьми, але нові технології допоможуть завершити пандемію швидше, ніж пандемію «іспанки» (тривала з лютого 1918-го по квітень 1920-го)», – переконують в організації.

До слова, на сьогодні у світі 31 розробник вакцини проти коронавірусу перейшов до клінічних випробувань — ідеться про компанії, які розпочали випробування вакцини на людях і інформацію щодо яких підтверджує Всесвітня організація охорони здоров'я.

Нагадаємо, британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу через захворювання добровольця.

17 серпня Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу.

15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.