Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 2551 нового хворого на Covid-19



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За добу в Україні померли 45 людей

Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 2979 летальних випадків

В Україні за минулу добу, 8 вересня виявлено ще 2551 людину, які захворіли на Covid-19. Це на 140 випадків більше, ніж днем раніше (2411). Такі дані оприлюднені на Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Одужали за минулу добу – 1157 (днем раніше – 940), померли – 45 (57).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 143030 людей, одужали 64703 осіб, летальних випадків – 2979.

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До відома, у світі станом на 9 вересня зареєстровано 27 738 708 хворих на коронавірус. Від ускладнень з початку пандемії коронавірусу померли понад 901 866 хворих, одужали – 19 831 993 осіб. Лише за останню добу нових випадків зараження стало більше на 241 тисячу. Зокрема, майже 90 тисяч виявили в Індії, більше 28 тисяч – в США, понад 17 тисяч – в Бразилії та 12 тисяч в Аргентині.

Цього ж дня було зафіксовано 4322 летальних випадки.