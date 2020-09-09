Ситуація погіршується: Кличко показав відео з коронавірусної лікарні



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Мер Києва Віталій Кличко побував з перевіркою в міській лікарні № 4 Фото: пресслужба мера Києва

Столична лікарня №4 заповнена майже на 80% хворими на коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко відвідав міську лікарню №4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із Covid-19. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Мер також показав відео, що відзняв у медзакладі.

«Вірус не відступає. І кількість виявлених випадків коронавірусу в столиці, на жаль, зростає. Збільшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації. Вчора ввечері побував з перевіркою в міській лікарні № 4, що є однією з опорних для лікування пацієнтів із Covid-19. Я вже раніше відвідував цей медзаклад. Із головного, що сьогодні відзначають лікарі: останнім часом у багатьох інфікованих більш важкий перебіг хвороби. І переважна більшість пацієнтів - у віці від 30 до 60 років», - повідомив Кличко.

Він зазначив, що лікарня №4 заповнена майже на 80%. У ній є своя лабораторія для тестування та дослідження зразків біоматеріалу на ПЛР та ІФА. Необхідними засобами захисту та медикаментами заклад забезпечений.

«Загалом у лікарнях столиці із 1600 ліжок, підготовлених для прийому хворих на коронавірусу в 16 медзакладах, заповнені 52% місць. У разі необхідності місто може перепрофілювати відділення і в інших медзакладах, збільшивши кількість ліжок для лікування пацієнтів з Covid-19. Але, давайте не доводити до найгіршого сценарію! Послухайте, що говорять ті, хто захворів! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.