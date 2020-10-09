  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні триває бабине літо: прогноз погоди на вихідні

    • Розсилка
    В Україні триває бабине літо: прогноз погоди на вихідні

    Ці вихідні в Україні ще будуть теплими

    Погода в Україні цими вихідними, 10−11 жовтня, буде теплою. Водночас у низці регіонів пройдуть дощі.

    Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

    У денні години очікується +16 - +20 градусів, на півдні до +23 градусів. Посвіжішає в неділю в західних областях, +13 - +16 градусів.

    Субота переважно суха, лише в Одеській, Миколаївській областях та місцями в Криму пройдуть дощі.

    У неділю дощів побільшає - захід, південь, частково схід і центр.

    У північних областях істотні опади малоймовірні.

    Вночі та вранці місцями очікується туман.

    У Києві у вихідні обіцяють теплу погоду без опадів.

    Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть морози.

    До слова, влада хоче, щоб українці сиділи вдома на вікенди та розглядає варіант запровадження карантину вихідного дня.

    вихідні прогноз погоди українці повітря літо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies