В Україні триває бабине літо: прогноз погоди на вихідні



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Ці вихідні в Україні ще будуть теплими

Погода в Україні цими вихідними, 10−11 жовтня, буде теплою. Водночас у низці регіонів пройдуть дощі.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

У денні години очікується +16 - +20 градусів, на півдні до +23 градусів. Посвіжішає в неділю в західних областях, +13 - +16 градусів.

Субота переважно суха, лише в Одеській, Миколаївській областях та місцями в Криму пройдуть дощі.

У неділю дощів побільшає - захід, південь, частково схід і центр.

У північних областях істотні опади малоймовірні.

Вночі та вранці місцями очікується туман.

У Києві у вихідні обіцяють теплу погоду без опадів.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть морози.

До слова, влада хоче, щоб українці сиділи вдома на вікенди та розглядає варіант запровадження карантину вихідного дня.