В Україні триває бабине літо: прогноз погоди на вихідні
Ці вихідні в Україні ще будуть теплими
Погода в Україні цими вихідними, 10−11 жовтня, буде теплою. Водночас у низці регіонів пройдуть дощі.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
У денні години очікується +16 - +20 градусів, на півдні до +23 градусів. Посвіжішає в неділю в західних областях, +13 - +16 градусів.
Субота переважно суха, лише в Одеській, Миколаївській областях та місцями в Криму пройдуть дощі.
У неділю дощів побільшає - захід, південь, частково схід і центр.
У північних областях істотні опади малоймовірні.
Вночі та вранці місцями очікується туман.
У Києві у вихідні обіцяють теплу погоду без опадів.
Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть морози.
До слова, влада хоче, щоб українці сиділи вдома на вікенди та розглядає варіант запровадження карантину вихідного дня.