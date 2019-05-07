В Україну повернули реліквію родини Скоропадських



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Повернена ікона належить до строганівської школи іконопису, оздоблена срібними з позолотою шатами невідомого майстра (Волинь 17 ст.)

Ікону «Богородиця Володимирська» викупив український колекціонер Ярослав Голдун на аукціоні в Женеві

У Національному музеї історії України відкрили виставку «Повернення», присвячену іконі «Богородиці Володимирській», що належала родині останнього гетьмана України Павла Скоропадського. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що ікону на аукціоні в Женеві викупив український колекціонер Ярослав Голдун.

Директор Національного музею історії України Тетяна Сосновська розповіла, що Ярослав Годун звернувся музею з проханням надати експертний висновок. «У власника і музею виникло бажання показати цю ікону українцям і тому її вирішили представити у проекті «Повернення», що матиме продовження. Ми хочемо привернути увагу до того, що завдяки зусиллям, патріотизму, переконанням наших співвітчизників до нас повертаються артефакти, які могли б і не повернутися в Україну», - сказала на відкритті виставки

Повернена ікона належить до строганівської школи іконопису, оздоблена срібними з позолотою шатами невідомого майстра (Волинь 17 ст.).

У 1918 році образ вивезла родина Скоропадських за кордон і весь цей час вона зберігалася в родині Павла та Олени Скоропадських, спочатку в Німеччині, згодом у їх молодшої доньки Олени Отт-Скоропадської.

Як розповів теперішній власник ікони, колекціонер Голдун, він придбав ікону родини Скоропадських на аукціоні в Женеві, де її виставили нащадки Олени Отт-Скоропадської в 2018 році. Він зазначив, що основними покупцями православних ікон зазвичай на таких аукціонах є російські колекціонери, тому йому довелося витримати певну конкуренцію.

«Помітивши цю ікону (на аукціоні — ред.), я звернув увагу, що вона належала Павлу Скоропадському. Ми зв'язалися з аукціоном, хотіли повернути ту ікону в Україну поза аукціоном, бо шанси придбати її на аукціоні завжди мізерні, оскільки основними гравцями на аукціонах ікон безперечно є росіяни. Нам було відмовлено, тому я був вимушений брати участь в цьому аукціоні. Була ціль — повернути ту ікону власне в Україну, щоб вона не залишилася в Швейцарії чи не поїхала в Росію», - розповів Ярослав Голдун.

На звернення власника фахівці Національного музею історії України разом з Музеєм гетьманства та фахівцями Інституту української археографії та джерелознавства провели дослідження реліквії.

Зокрема, мистецтвознавець, дослідник ікон Дмитро Степовик вважає, що ікона родини Скоропадських насправді є одним із списків (копій) 17 століття з Вишгородської ікони Божої Матері, яка зараз відома широкому загалу під назвою Володимирська ікона Божої Матері і знаходиться в Третьяковській галереї в Москві.

Як повідомила Сосновська, ікона Скоропадських буде експонуватися в музеї протягом місяця. Також за згодою власника ікони буде продовжено подальше її дослідження, до якого долучаться співробітники музею, фахівці з інших музейних та наукових установ.