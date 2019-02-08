Директорка столичного Будинку актора розказала про так звану реставрацію будівлі театру



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Заплановані «роботи» з реставрації Караїмської кенаси, в якій розміщується Будинок актора, мають втаємничений характер

Доля столичного Будинку актора, який розміщується не одне десятиліття в історичній будівлі Караїмської кенаси, не зрозуміла. Київська влада вирішила вигнати на вулицю і колектив, і митців, які працюють на цій сцені у зв’язку з так званою реставрацією. Заплановані «роботи» мають втаємничений характер. Тому митці та громада Києва, яка є власником Будинку актора, погрожують новими акціями протесту. Про це розповіла директор Будинку актора Вікторія Московенко під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Вікторія Московенко, директор Будинку актора

Будинок актора було засновано 1948 року провідними театральними діячами в структурі Українського театрального товариства. Потім театральне товариство стало Спілкою театральних діячів. Вона мала шість таких будинків актора по всій Україні. А Київський будинок актора займався кураторством всіх інших Будинків актора. На столичній сцені виступали не лише столичні митці, а й з регіонів.

«Але, на жаль, у 1994 році Спілка театральних діячів відмовилася від утримання своїх Будинків актора, і всі шість будинків актора перейшли у вільне плавання. Живими залишилися тільки двоє – ми і в Харкові. Харківський будинок актора тоді одразу взяло на свій баланс місто, тому вони вижили. А нам довелося самим собі заробляти на життя. Але ми вижили і з часом перетворилися на потужну конкурентно спроможну структуру, в мистецьку інституцію, яка працює для акторів. Здебільшого ми зараз працюємо для київських акторів. Проте до нас приїжджають митці і з інших міст – з Тернополя, з Хмельницького, зі Львова, з Луцька, з Харкова», - розповідає Московенко.

Будинок актора задумувався і так працює й до нині як експериментальний майданчик, майданчик для творчого пошуку, для реалізації творчих можливостей митців. «Мало хто знає, що митець, навіть, якщо він і працює і театральному колективі, може знайти повну реалізацію. І багато, хто у нас працює, ставлять вистави. Грають творчі вечори. Тому ми так впродовж десятиліть продовжуємо працювати як майданчик вільного простору та експерименту», - розповідає Московенко.

Будинок актора знаходиться в історичній частині Києві на Ярославовому Валу у приміщенні Караїмської кенаси. Її збудував відомий київський архітектор польського походження Владислав Городецький. У цьому приміщенні Будинок актора проживає давно і відомий не одному поколінню киян.

«У серпні 2018 року нам прийшов лист від департаменту культури КМДА проте, що з Будинком актора не буде продовжено договір оренди тому, що будівля стає на реставрацію. У квітні 2019 року у нас закінчується договір оренди. Питання реставрації вже піднімалося у 2007 році. Тоді я мала на руках акт технічного обстеження цієї будівлі. А зараз ми нічого не маємо, ніяких документів, ніяких висновків комісій, окрім листів департаменту культури КМДА з вимогою звільнити приміщення», - обурюється Московенко.

Директор зазначає, що колектив як орендар завжди ремонтував власним коштом внутрішнє приміщення Будинку актора.

Як відомо, 1 лютого відбулося засідання комісії Київради з питань культури за участю директора департаменту культури Попової Д.О. та представників інших профільних департаментів.

«Там були прийняті наступні рішення щодо Київського будинку актора: продовжити договір оренди з Будинком актора до реального початку реставраційних робіт, оприлюднити проект реставрації будівлі Караїмської кенаси для широкого обговорення громадськості з кошторисом витрат та наявністю коштів, розглянути питання щодо перебування Будинку актора та здійснення їм творчої діяльності в малому форматі в приміщенні існуючої сучасної добудови на час проведення реставраційних робіт, а також юридично прописати питання гарантованого повернення Будинку актора до свого приміщення після закінчення реставраційних робіт», - каже Московенко.

Директор наполягає, щоб справу не спускати на гальма і відбулося оприлюднення кошторису реставрації, її план. В іншому випадку творчий колектив разом з киянами вийдуть на акцію протесту під стіни Київради та КМДА. Адже доля Будинку актора, творчих колективів та інших митців, які виступають на цій сцені залишається у підвішеному стані.

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