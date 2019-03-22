У Вороновицькій школі відзначили День рідної мови



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Є мова – є народ, нема мови – нема народу

Під таким гаслом пройшов День рідної мови у Вороновицькій СЗШ І-ІІІ ступенів №1. Мова – це унікальна культурна спадщина кожної окремої національності на планеті. Її збереження – це обов’язок кожного жителя країни. Є мова – є народ, нема мови – нема народу.

Учні 5-А та 6-А класів підготували цікаві повідомлення про красу й багатство нашої мови. На заході звучала поезія Л.Костенко «Життя іде і все без коректур» (С.Нечипорук, 6-А), С.Чернілевського «Забула внучка в баби черевички» (В.Кухарчук, 6-А), інсценували гуморески П.Глазового «Кухлик», «Жабка» – Р.Поліщук, Г.Гвоздецька, К.Гріценко (6-А), У.Алякіна, М.Мартинюк, Ю.Бабійчук, А.Луценко (5-А). А з якою любов’ю і гордістю діти декламували поезії В.Кобилянського “Самотній сад”, “Зимонька” (учитель Л.П.Білаш). Лейтмотив цих творів – це збереження рідної мови, її милозвучності, неповторності… Саме це почуття важливо прищепити дітям. Живучи на своїй Богом даній землі, ми повинні берегти мову, як зіницю ока.

У шелесті трав, у цвітінні калини

Я чую цю мову у сні й наяву.

Вона в моїм серці, - це вся Україна,

Я дихаю нею, я нею живу.

Учні 5-В класу – підготували інсценізацію «Легенди про рідну мову», а 7-Б, 7-А класів - зіграли лінгвістичний марафон «Її Величність Мова» (учитель Н.Г.Панасюк).

Представили мовознавчий квест учні 9-Б, 10-Б, 11-А, 11-Б класів (учителі Л.В.Коваленко, Л.А.Кирик, Л.П.Білаш).

Було проведено мовознавчий конкурс «Зачаруй мене розмовою українською мовою» 5-Б клас (учитель Г.Г.Зарічук), під час якого п’ятикласники виявили неабиякі креативні здібності, знання особливостей вживання складних випадків правопису слів, артистизм.

Нікого не залишила байдужим презентація учнів 6-Б, 6-В класів «Із мови починається народ». Валентина Бевз зворушливо продекламувала поезію «Думка» У.Кравченко. Захід закінчився виконанням учнями 6-Б класу пісні «Це моя Україна».

- Мова є душею нації, у її глибинах народилося багато того, чим може гордитися наш народ, - привітала дітей зі святом бібліотекар О.І.Голоскевич.

Як море починається з річки, так українське слово – з писемності. Наше слово набирало сили на пергаментах Нестора Літописця, шліфувалося у творах Григорія Сковороди, поглиблювалось під пером Івана Котляревського, удосконалювалося, пізніше І.Нечуєм – Левицьким, Лесею Українкою та багатьма іншими видатними українцями. Вивчайте мову, діти, шануйте рідне слово.

Що є найцінніше в житті кожної людини? Рідна мати, рідна земля, рідна мова. У рідному слові початок усіх початків людського буття. Пам’ятаймо завжди про це, бережімо, плекаймо, збагачуймо, примножуймо красу рідної мови.

Джерело: vn.presspoint.in.ua