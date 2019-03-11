Суд Амстердама визначив дату винесення рішення у справі про «скіфське золото»



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Питання повернення прикрас вирішувалося з початку анексій Криму у 2014 році

Мін'юст сподівається, що апеляційний суд у Нідерландах прийме рішення на користь України

Апеляційний суд Амстердама назвав 11 червня орієнтовною датою винесення рішення у справі про «скіфське золото».

Про це повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції «скіфського золота»

«Апеляційний суд Амстердама визначив 11 червня як орієнтовну дату винесення рішення у справі про «скіфське золото», - написав Петухов.

Він сподівається, що апеляційний суд у Нідерландах прийме рішення на користь України.

«Ми очікуємо, що апеляційна інстанція підтримає рішення суду першої інстанції, дослухається до аргументів України. Тому що за конвенцією ЮНЕСКО 1970 року, яка регулює переміщення культурних цінностей через кордон, Україна як держава має право повністю регулювати статус таких артефактів і має право на повернення на свою територію культурних цінностей Криму», - зазначив Петухов в коментарі Укрінформу. Заступник міністра зазначив, що повернути колекцію скіфського золота можливо саме завдяки тому, що вона була вивезена з Криму на виставку в Амстердам ще до окупації півострова Росією. Він також наголосив, що культурна спадщина Криму під загрозою.

Нагадаємо, перший заступник міністра інформполітики України Еміне Джапарова розраховує на позитивне рішення голландського апеляційного суду щодо експонатів «скіфського золота».

Як повідомлялося, колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. В даному разі це - Україна.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на рішення суду щодо «скіфського золота».

У Києві очікують, що експонати повернуться в Україну після завершення всіх розглядів. Українська влада заявляла, що ці експонати повернуть в кримські музеї після деокупації півострова.