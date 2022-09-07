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В Україну повертається тепло: прогноз погоди на 7 вересня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Україну повертається тепло: прогноз погоди на 7 вересня
фото з відкритих джерел

В Україні буде переважно суха та прохолодна погода

У середу, 7 вересня, в Україні буде переважно суха та прохолодна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 7 вересня в країні буде переважно без опадів. Невелика хмарність. Без опадів. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 14-19° тепла, на Закарпатті та у південній частині вночі 6-11° тепла, вдень 20-23°.

7-8 вересня у північних, центральних (крім Дніпропетровської), Волинській, Рівненській, Тернопільській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україну повертається тепло: прогноз погоди на 7 вересня фото 1

У Києві 7 вересня буде сухо. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°. Вночі 7 вересня у столиці та області на поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), а вдень 7-8 вересня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується.

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