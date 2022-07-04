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  4. В Україну повертається аномальна спека: прогноз погоди на 4 липня
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    Суспільство

    В Україну повертається аномальна спека: прогноз погоди на 4 липня

    Новий тиждень розпочнеться зі спеки до 36 градусів - В Україну повертається аномальна спека: прогноз погоди на 4 липня
    Новий тиждень розпочнеться зі спеки до 36 градусів
    фото: glavcom.ua

    Найспекотніше буде на Закарпатті

    Погода в Україні у понеділок, 4 липня, буде дуже спекотною. Грози, які упродовж декілько днів гостювали в Україні, нарешті відступлять. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Синоптики прогнозують, що найтепліше буде на Закарпатті.

    Середня денна температура становитиме +30...+32 градуси. Опадів не прогнозують у жодній з областей.

    Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що новий тиждень розпочнеться в Україні спекотною погодою. Упродовж дня температура повітря прогріється від +28 до +34 градусів.

    Антициклон, область високого атмосферного тиску, визначатиме 4-го липня суху, переважно сонячну погоду практично повсюди в Україні.

    У Києві понеділок буде гарячим, до +33 градусів, та сонячним, без дощів.

    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр Україна повітря Наталка Діденко
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    В Україну повертається аномальна спека: прогноз погоди на 4 липня