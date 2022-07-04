В Україну повертається аномальна спека: прогноз погоди на 4 липня
Найспекотніше буде на Закарпатті
Погода в Україні у понеділок, 4 липня, буде дуже спекотною. Грози, які упродовж декілько днів гостювали в Україні, нарешті відступлять. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики прогнозують, що найтепліше буде на Закарпатті.
Середня денна температура становитиме +30...+32 градуси. Опадів не прогнозують у жодній з областей.
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що новий тиждень розпочнеться в Україні спекотною погодою. Упродовж дня температура повітря прогріється від +28 до +34 градусів.
Антициклон, область високого атмосферного тиску, визначатиме 4-го липня суху, переважно сонячну погоду практично повсюди в Україні.
У Києві понеділок буде гарячим, до +33 градусів, та сонячним, без дощів.