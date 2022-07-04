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    Соціум

    Європа перебуває у центрі спалаху мавпячої віспи

    ВООЗ розкрила дані щодо захворюваності на віспу мавп - Європа перебуває у центрі спалаху мавпячої віспи
    ВООЗ розкрила дані щодо захворюваності на віспу мавп
    фото з відкритих джерел

    Мавпячу віспу зафіксовано в 31 країні Європейського континенту

    Захворюваність на вірус мавпячої віспи в Європі сягає близько 90 відсотків від загального числа випадків у світі, і їх зафіксовано в 31 країні Європейського континенту. Такі дані оприлюднив наприкінці тижня регіональний директор ВООЗ по Європі Ганс Клюге в заяві, розміщеній на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

    «Сьогодні я ще раз закликаю уряди та громадянське суспільство активізувати зусилля... для запобігання поширенню мавпячої віспи». Необхідні термінові й скоординовані дії, якщо ми хочемо зупинити процес поширення цієї хвороби», – йдеться у заяві.

    Клюге зазначив, що на сьогодні в Європі немає повідомлень про смертельні випадки від цієї недуги.

    «Здебільшого захворювання проявляється висипом, а приблизно у трьох із чотирьох заражених відзначаються такі симптоми, як лихоманка, втома, біль у м'язах, блювота, діарея, біль у горлі або головний біль», - зазначив він.

    Клюге підкреслив, що Європа нині перебуває в центрі спалаху, і ризик зараження залишається високим.

    «Тут просто немає місця для самозаспокоєння, особливо в Європейському регіоні, де спостерігається спалах, який швидко розвивається, і з кожною годиною, днем і тижнем хвороба поширюється на раніше не вражені нею місця», – сказав він.

    Нагадаємо, генетичний аналіз вірусу мавпячої віспи, здійснений дослідниками з різних країн, показує що інфекція циркулює серед людей з 2018 року.

    Зазначається, що чимало випадків захворювання в Африці пов'язані з контактом людей із дикими тваринами або використанням продуктів тваринного походження в медичних або культурних цілях.

    Тим часом всесвітня мережа охорони здоров'я (WHN) у четвер заявила, що спалах мавпячої віспи є пандемією. У WHN вважають, що оголошення пандемії спростить боротьбу з поширенням хвороби.

    Нагадаємо, мавпяча віспа підбирається до України.

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    Теги: Європа хвороби вірус ВООЗ
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    Європа перебуває у центрі спалаху мавпячої віспи