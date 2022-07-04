Зеленський відреагував на слова Лукашенка про «єдину армію» з Путіним

Останні заяви Лукашенка передусім небезпечно для дружнього білоруського народу, зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 3 липня, прокоментував заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо його «єдиної» з Росією армії.

«…Мені здається, це [останні заяви Лукашенка] передусім небезпечно для дружнього білоруського народу… Він має не втягувати Білорусь у загарбницьку війну Росії проти України та порушення всіх міжнародних договорів. Мені здається, той сигнал, який був, звучить небезпечним. Я думаю, що ми з вами побачимо результат цих сигналів», – сказав глава держави під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Зеленський також зазначив, що, наскільки йому відомо, до цього Лукашенко всіляко надсилав сигнали світовій спільноті про те, що Росія запускала ракети по Україні з території Білорусі «без його волі».

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну в спробі завдати удару по військових об'єктах у країні.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.