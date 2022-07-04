Австралія надасть Україні $74 млн військової допомоги

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Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз заявив, що Сідней надасть Києву військову допомогу у розмірі $73,7 млн у відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського про підтримку. Про це йдеться у заяві глави австралійського уряду.

Як зазначив Альбаніз, у військову допомогу у розмірі $67,8 млн. увійде 14 бронетранспортерів, 20 автомобілів Bushmaster, інша австралійська військова техніка, а також внесок у відповідний цільовий фонд НАТО.

Ще $5,9 млн буде направлено українській прикордонній службі для модернізації різного обладнання та зміцнення сил оперативного реагування.

За його словами, таким чином, загальний обсяг військової допомоги Сіднея Києву перевищить $390 млн.

Крім цього, Австралія має намір зняти мита на всі українські товари, що поставляються в країну, а також підтримати Україну в Міжнародному суді у її справі проти Росії, додав прем'єр.

Нагадаємо, 3 липня президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албанізом. Під час переговорів австралійський прем’єр заявив про додатковий пакет посиленої допомоги.

Раніше прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.