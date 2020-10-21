В Україну повертається осіннє тепло: прогноз погоди на 21 жовтня



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В Україну повертається осіннє тепло

У Києві повітря прогріється до +13 градусів

У середу, 21 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +11...+13 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+5 градусів, вдень +9...+15 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вдень у Чернігівській та Сумській областях місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +8...+15 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +9...+15 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +8...+14 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, у Запорізькій області подекуди 0...+3 градуси; вдень +10...+17 градусів.