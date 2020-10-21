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    Суспільство

    В Україну повертається осіннє тепло: прогноз погоди на 21 жовтня

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    В Україну повертається осіннє тепло - В Україну повертається осіннє тепло: прогноз погоди на 21 жовтня
    В Україну повертається осіннє тепло

    У Києві повітря прогріється до +13 градусів

    У середу, 21 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +11...+13 градусів.

    Про це повідомляє Гідрометцентр.

    На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+5 градусів, вдень +9...+15 градусів.

    На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вдень у Чернігівській та Сумській областях місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +8...+15 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +9...+15 градусів.

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    На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +8...+14 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, у Запорізькій області подекуди 0...+3 градуси; вдень +10...+17 градусів.

    прогноз погоди повітря вітер дощ
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