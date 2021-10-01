Вересень-2021 різко відхилився від кліматичної норми. Синоптики оприлюднили цифри

У вересні в Києві було холодніше, ніж зазвичай

Середньомісячна температура повітря вересня в Києві становила +13,6°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 1,3°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Кліматологи зазначили, що, попри те, що вересень осінній місяць, метеорологічна осінь розпочалась у Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15,0°С.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, найтепліше було 13 вересня, коли максимальна температура досягла + 27,0°С, а найхолодніше – 30 вересня, коли мінімальна температура опустилася під ранок до +3,9°С.

За вересень на проспекті Науки випало 23 мм опадів, що становить лише 40% кліматичної норми.

Як повідомлялося, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 14 травня, закінчилося 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було у 2012 році – воно тривало 166 днів. За середньою температурою повітря літо 2021 року посідає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 77% кліматичної норми, це літо ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у серпні склала +21,1°С, що на 0,7°С вище за кліматичну норму.

За прогнозом Укргідрометцентру, 1 жовтня в Києві сонячно, вдень від +13 до +15 градусів, а вночі може похолодати до +3 градусів.

У столиці та в Київській області 1-3 жовтня очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0..-5 градусів та подекуди і у повітрі 0..-2 градуси.

Читайте також: