В жовтні Україну накриє низка потужних магнітних бур
Лікарі радять у цей період дотримуватися здорового способу життя
У жовтні очікується низка геомагнітних бур.
Про це повідомляє Мeteoprog.
Зазначається, що пік геомагнітних бур очікується в останній декаді місяця.
Магнітні бурі у жовтні 2019:
- 21 жовтня – магнітосфера планети буде обурена;
- 24-25 жовтня – Землю накриє магнітна буря G1, невеликої інтенсивності;
- 26 жовтня – очікуються геомагнітні обурення.
Лікарі радять у цей період дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкоголю і переїдання та проводити більше часу на свіжому повітрі.
Як повідомлялося, цього року магнітні бурі відбудуться наприкінці жовтні.