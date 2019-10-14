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    Суспільство

    В жовтні Україну накриє низка потужних магнітних бур

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    В жовтні Україну накриє низка потужних магнітних бур

    Лікарі радять у цей період дотримуватися здорового способу життя

    У жовтні очікується низка геомагнітних бур.

    Про це повідомляє Мeteoprog.

    Зазначається, що пік геомагнітних бур очікується в останній декаді місяця.

    Магнітні бурі у жовтні 2019:

    • 21 жовтня – магнітосфера планети буде обурена;
    • 24-25 жовтня – Землю накриє магнітна буря G1, невеликої інтенсивності;
    • 26 жовтня – очікуються геомагнітні обурення.

    Лікарі радять у цей період дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкоголю і переїдання та проводити більше часу на свіжому повітрі.

    Як повідомлялося, цього року магнітні бурі відбудуться наприкінці жовтні.

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