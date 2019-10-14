В жовтні Україну накриє низка потужних магнітних бур



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Лікарі радять у цей період дотримуватися здорового способу життя

У жовтні очікується низка геомагнітних бур.

Про це повідомляє Мeteoprog.

Зазначається, що пік геомагнітних бур очікується в останній декаді місяця.

Магнітні бурі у жовтні 2019:

21 жовтня – магнітосфера планети буде обурена;

24-25 жовтня – Землю накриє магнітна буря G1, невеликої інтенсивності;

26 жовтня – очікуються геомагнітні обурення.

Лікарі радять у цей період дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкоголю і переїдання та проводити більше часу на свіжому повітрі.

Як повідомлялося, цього року магнітні бурі відбудуться наприкінці жовтні.