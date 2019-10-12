Жінка сходила на педикюр, впала в кому і залишилася без пальців ніг



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Ліза Скарборо не може подати на майстра судовий позов за недбалість

За словами судді, компанія не зобов'язана покривати непрофесійні дії персоналу за умовами страховки

У США у місті Мельбурн, що у штаті Флорида жінка зробила педикюр в салоні і позбулася половини лівої стопи і пальців правої ноги.

Про це повідомляє видання The Sun.

Зазначається, що Ліза Скарборо (Lisa Scarborough) прийшла на процедури в салон La Mer Nail Salon.

«Неакуратний майстер пошкодив їй ножицями шкіру і заніс в поріз інфекцію. Після педикюру стан жінки погіршився, її завезли до лікарні. В результаті зараження пацієнтка впала в кому. Хірурги вимушено ампутували американці частина кінцівок, оскільки вони почорніли через відсутність кровотоку», - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на завдану шкоду, салон La Mer Nail Salon відмовився компенсувати Скарборо лікування після надання неякісної косметичної послуги.

За словами судді, компанія не зобов'язана покривати непрофесійні дії персоналу за умовами страховки.

Отже, жінка не може подати на майстра судовий позов за недбалість.

Представники салону відмовилися коментувати подію.

У лютому стало відомо про мешканку Австралії, якій ампутували фалангу пальця після неакуратно виконаного манікюру. Вона підхопила бактеріальну інфекцію в результаті невеликого порізу кутикули.