Вчені попередили про наближення рекордної магнітної бурі до Землі



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Небезпеку магнітні бурі становлять для супутників і орбітальних систем

Землю накриє потужна магнітна буря. За прогнозами фахівців, вона буде тривати рекордно довгий термін – приблизно три дні.

Буря виникла через гігантську корональну діру на Сонці, звідки зі швидкістю 800 кілометрів на секунду виривається сонячний вітер. Взаємодія цього потоку зі спокійним сонячним вітром поблизу Землі і створює магнітне збурення, пояснює завідувач лабораторією Центру прогнозів космічної погоди ІЗМІРАН Анатолій Бєлов.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей. У такі дні традиційно зростає кількість викликів швидкої допомоги. Пацієнти скаржаться на головний біль, перепади тиску, аритмію.

Відзначимо, що від магнітних бур страждають не тільки люди, але і брати наші менші, наприклад, птахи. Оскільки їх внутрішня «навігація» пов’язана з магнітними полями, буря може збити зграї з потрібного маршруту. Відомі випадки, коли фламінго замість Єгипту потрапляли в Сибір. Сонячний шторм ніяк не впливає на голубів, і вони успішно знаходять дорогу за будь-яких умовах.

Велику небезпеку магнітні бурі становлять для супутників і орбітальних систем, оскільки вони не захищені земною атмосферою. Вчені відзначають, що важкі частинки, які виникають під час таких подій, здатні пошкоджувати чутливу техніку і викликати короткі замикання в мікросхемах.

Як повідомлялося, в жовтні Україну накриє низка потужних магнітних бур.