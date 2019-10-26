Онколог назвав способи знизити ризик раку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Жукова, одним з факторів ризику виникнення злоякісних пухлин є зайва вага, що може викликати рак товстої кишки, підшлункової залози, нирок, шлунку, печінки

Професор радить менше контактувати з різними джерелами канцерогенів і вести здоровий спосіб життя

Онколог, доктор медичних наук, професор Микола Жуков радить менше контактувати з різними джерелами канцерогенів і вести здоровий спосіб життя, щоб знизити ризик онкозахворювань.

Про це він розповів в інтерв'ю «Комсомольскій правді».

«Намагайтеся триматися подалі від (...) хімічних виробництв, перевантажених автотрас і так далі, не засмагайте і не відвідуйте солярій, контролюйте свою вагу, вживайте більше їжі, багатої на клітковину. Будьте пильні, щоб не підхопити гепатит С. Від гепатиту В і вірусу папіломи людини (ВПЛ) зробіть щеплення. Не паліть і не зловживайте алкоголем», - попередив онколог, підкресливши, що у тих, хто веде здорової спосіб життя, ризик захворіти на рак «у багато разів менший».

За словами Жукова, одним з факторів ризику виникнення злоякісних пухлин є зайва вага, що може викликати рак товстої кишки, підшлункової залози, нирок, шлунку, печінки.

Разом з тим він зазначив, що вплив червоного м'яса на ризик раку поки не доведено, хоча Всесвітня організація охорони здоров'я і відносить цей продукт до канцерогенних факторів. «Також не доведена і користь вегетаріанства в якості профілактики онкозахворювань», - зазначає медик.

Жуков додав, що захворюваність на рак зростає як через екологічну обстановку, так і через збільшення тривалості життя. «З віком в організмі все більше накопичуються дефектів, що призводять до розвитку пухлин», - пояснив він.

Також Жуков порадив дотримуватися режиму сну. «Доведено, що ризик розвитку раку вище у тих, у кого цей ритм збивається. Але це не означає, що тим, хто працює у нічну зміну, потрібно завертатися в простирадло і дивитися в бік кладовища», - говорить онколог.

Раніше повідомлялося, що медики порадили їсти менше червоного м'яса, щоб знизити ймовірність розвитку онкологічних захворювань. Замінити його пропонувалося на рибу або м'ясо птиці.

Джерело: Газета.Ru