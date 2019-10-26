У Києві стартував «Конопляний марш свободи» (трансляція) трансляція



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«Конопляний марш свободи», архівне фото

Учасники акції виступають за легалізацію медичного канабісу

У Києві стартував «Конопляний марш свободи» за легалізацію медичного канабісу. Кілька десятків учасників маршу зібралися біля Кабінету міністрів України, звідки вирушать урядовим кварталом до Верховної Ради. Про це повідомляє hromadske.

Частина учасників нинішньої акції висловлювалися за декриміналізацію рекреаційного канабісу.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька переконана, що найближчим часом у Верховній раді може з'явитися новий законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Також Зоряна Скалецька прокоментувала інформацію про те, що колишній керівник МОЗ Уляна Супрун виносила на засідання уряду питання легалізації медичної марихуани, однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував ініціативу.

Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя», який стосується легалізації медичного канабісу зареєстрували 20 травня. Петицію мали розглянути на першому пленарному засіданні Ради після дня реєстрації. Її включили до порядку денного, але ані 28, ані 30 травня черга до проекту закону №10313 не дійшла.

15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани в медичних цілях.

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприяти легалізації медичного канабісу.