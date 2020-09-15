Венедіктова назвала заяви екснардепа Жванії «театром одного актора»



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Нехай пан Жванія приїде в Україну і ми його з радістю допитаємо так, як це передбачено Кримінально-Процесуальним кодексом, - Венедіктова

Жванія ховається за кордоном, звідки й робить свої «плаксиві» ролики, – генпрокурор

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова назвала заяви екснардепа Жванії «театром одного актора». Про це вона сказала з трибуни парламенту.

Венедіктова заявила, що Жванія ховається за кордоном, звідки й робить свої «плаксиві» ролики.



«Я не хочу брати участь в театрі одного або декількох акторів. Коли пан Жванія виступив перший раз - ми йому відправили повістки. Він не в країні. Нехай пан Жванія приїде в Україну і ми його з радістю допитаємо так, як це передбачено Кримінально-Процесуальним кодексом. А робити ролики, звертатися і плакати, що нікому уваги там не достає… Приїжджайте, допитаємо, буде достатньо вам уваги», – заявила Венедіктова.



Як повідомлялося наприкінці липня, газета «Україна молода» оприлюднила інформацію про те, що Давид Жванія включно до березня цього року регулярно літав до Москви через Мінськ і Ригу. Видання нарахувало 65 таких перельотів в обидва кінці менш ніж за три роки.

Видання нагадує, що Жванія неодноразово змінював свої політичні погляди, у 2010 році перейшов на бік Януковича, а цього року став учасником шоу одіозного російського пропагандиста Соловйова.