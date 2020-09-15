На Україну насуваються чотири штами грипу: медики спрогнозували першу хвилю



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У минулому році на грип захворіли майже п'ять мільйонів українців

Грип, ймовірно, накриє Україну двома хвилями

Відразу чотири штами вірусу очікують українців в цьому сезоні. У минулому році захворіли майже п'ять мільйонів людей, проте зараз грип буде особливо небезпечним – через епідемію коронавірусу.

Про це пише газета «Сьогодні».

Грип, ймовірно, накриє Україну двома хвилями. Перша буде в кінці жовтня, друга – в січні. Медики чекають «пришестя» чотирьох штамів. Проти двох типів А і двох В вакцину виробляють за кордоном. У Міністерстві охорони здоров'я вже ведуть переговори з Францією, Нідерландами, Південною Кореєю і Китаєм.

«Держава хоче закупити вакцину від грипу, але попит на цю вакцину дуже-дуже великий на світовому ринку. Він пов'язаний з тим, що у нас епідемія і Covid-19. І так само очікуються хвилі грипу в інших країнах. Кількість вакцини, яка надійде на ринок України становить понад 600 тисяч доз», – каже Сергій Литовка, керівник експертної групи з імунопрофілактики директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Безкоштовно будуть прищеплювати тих людей, чиї професії знаходяться в групах ризику. Це медики, педагоги і військові. В уряді підрахували – потрібно закупити додатково ще 1,5 мільйона доз. Але подбати про вакцинацію варто всім, говорять імунологи. Симптоми грипу та коронавірусу часто схожі. А імунна парасолька дозволить уникнути одного із захворювань.

«Обов'язково прищеплюються люди, які мають хронічні захворювання серцево-судинної системи, легеневої системи, цукровий діабет, люди з ожирінням, обов'язково прищеплюються вагітні», – пояснює Алла Волоха, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика.

Ефективність вакцини становить близько 80%. І навіть якщо грип або ГРВІ наздожене вас під час осінньо-зимового сезону – перебіг хвороби буде нескладним.

А тим часом лікарі України готуються до жорсткого епідсезону, адже грип в парі з коронавірусом стане агресивнішим. Так само медики нагадують, що вакцина починає діяти через тиждень і виробляє імунітет на дев'ять місяців. Тому повторювати щеплення потрібно кожен сезон.

Раніше очільник уряду попередив про ризик накладання грипу на епідемію коронавірусу.

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