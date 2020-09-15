Верховна Рада ухвалила заяву щодо ситуації в Білорусі документ



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На підтримку білоруського народу у Верховній Раді розгорнули біло-червоно-білі прапори

Рада пропонує білоруській владі провести нові демократичні вибори

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь» і доручила спікеру парламенту забезпечити невідкладне направлення тексту заяви до парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій.

За прийняття документа проголосували 228 з 345 депутатів, 28 висловилися проти, утрималися - 21, не голосували - 68. Парламентарії, таким чином, не визнали перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі.

У тексті заяви сказано, що Верховна Рада вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи.

«Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян», - сказано в документі.

Верховна Рада також засудила застосування надмірної сили й жорстокості з боку правоохоронних органів Білорусі.

Український парламент вимагає звільнення всіх без винятку затриманих, які вийшли на вулиці міст показати свою незгоду з діями офіційної влади та мають власну альтернативну думку. Також рішуче засуджує та вважає неприйнятним незаконні затримання українських громадян. «Ми будемо всіма законними засобами захищати їхні права та інтереси», - йдеться у заяві.

Україна рішуче відкидає звинувачення білоруської сторони в причетності до дестабілізації ситуації в Білорусі і вважає неприпустимим будь-які наміри залучити сили РФ та ОДКБ для врегулювання ситуації в Білорусі. «Вважатимемо такий крок прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України», - сказано в заяві.

Верховна Рада закликала білоруську владу налагодити рівноправний діалог із білоруським суспільством для пошуку шляхів мирного виходу із сьогоднішньої кризи. Як один із варіантів вона пропонує: «Нові вільні та демократичні вибори за участі незалежних міжнародних спостерігачів від провідних європейських інституцій».





Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.