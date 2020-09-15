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    Політика

    Глава МЗС відповів, чи загрожує Україні скасування безвізу з ЄС

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    Очільник МЗС України:&nbsp;хочу дуже чітко заявити, що немає ніяких загроз безвізу з ЄС - Глава МЗС відповів, чи загрожує Україні скасування безвізу з ЄС
    Очільник МЗС України: хочу дуже чітко заявити, що немає ніяких загроз безвізу з ЄС

    Раніше з’явилася інформація, що через скандал із призначенням директора НАБУ Україну можуть позбавити безвізу

    Наразі не існує ніяких загроз безвізовому режиму України з Євросоюзом.

    Про це під час ток-шоу «Свобода слова» на каналі ICTV заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

    «Я хочу дуже чітко заявити, що немає ніяких загроз безвізу з ЄС», – зазначив Кулеба.

    Також він додав, що не чув від міжнародних партнерів претензій щодо руйнування антикорупційної системи України.

    «Безумовно, ми говоримо з нашими партнерами, і не тільки щодо боротьби з корупцією, а й щодо реформ загалом. Проте якогось «жовтого», не кажучи вже про «червоне» світло, який би нам виставляли, годі й казати. Є нормальний діалог», – додав міністр.

    Як відомо, причиною чуток про можливе скасування безвізу стали повідомлення в ЗМІ, що міжнародні партнери негативно ставляться до руйнування антикорупційної інфраструктури в Україні, зокрема до рішення Конституційного суду щодо директора НАБУ Артема Ситника.

    Як повідомлялося, 28 серпня КСУ визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 51 народного депутата.

    Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

    У НАБУ тоді прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.

    Також у НАБУ заявили, що рішення Конституційного суду не припиняє повноважень Ситника.

    МЗС безвізовий режим ЄС міністр НАБУ корупція в Україні Артем Ситник скандал Україна Дмитро Кулеба
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