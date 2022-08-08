Веслувальник з Вінниці здобув бронзову медаль Чемпіонату світу у Канаді

Українскі спортсмени здобули третє місце на змаганнях у Канаді

Вінницький веслувальник Дмитро Даниленко у складі команди-четвірки піднявся на п'єдестал Чемпіонату світу. Змагання проходили у канадському місті Галіфакс.

Разом зі напарниками Олегом Кухариком, Ігорем Труновим та Іваном Семикіним завоювали «бронзу» на олімпійській дистанції К-4 – 500 м. Спортсмени поступились екіпажу з Німеччини – Олімпійським Чемпіонам у Токіо 2020. Розрив склав лише на 00:55 секунди. Золото дісталося представникам Іспанії.

Нагадаємо, на Кубку світу у Польщі команда разом з Дмитром Даниленком виборола «золото».