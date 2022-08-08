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Веслувальник з Вінниці здобув бронзову медаль Чемпіонату світу у Канаді

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Веслувальник з Вінниці здобув бронзову медаль Чемпіонату світу у Канаді
Українські веслувальники здобули бронзову медаль Чемпіонату світу

Українскі спортсмени здобули третє місце на змаганнях у Канаді

Вінницький веслувальник Дмитро Даниленко у складі команди-четвірки піднявся на п'єдестал Чемпіонату світу. Змагання проходили у канадському місті Галіфакс. 

Веслувальник з Вінниці здобув бронзову медаль Чемпіонату світу у Канаді фото 1

Разом зі напарниками Олегом Кухариком, Ігорем Труновим та Іваном Семикіним завоювали «бронзу» на олімпійській дистанції К-4 – 500 м. Спортсмени поступились екіпажу з Німеччини – Олімпійським Чемпіонам у Токіо 2020. Розрив склав лише на 00:55 секунди. Золото дісталося представникам Іспанії.

Веслувальник з Вінниці здобув бронзову медаль Чемпіонату світу у Канаді фото 2

Нагадаємо, на Кубку світу у Польщі команда разом з Дмитром Даниленком виборола «золото». 

Теги: спорт вінничани чемпіонат світу

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