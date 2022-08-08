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Ультрас «Десни» спалив російський паспорт ексгравця клубу, який поїхав грати до РФ

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Ультрас «Десни» спалив російський паспорт ексгравця клубу, який поїхав грати до РФ
Масалов народився в Севастополі та починав кар'єру у київському «Динамо»
фото: скріншот з відео

Олександр Масалов таємно отримав російський паспорт та поїхав грати до країни-агресорки

Ультрас чернігівської «Десни» жорстко відреагували на вчинок ексгравця київського «Динамо» та донецького «Шахтаря» – Олександра Масалова. Минулого року цей виконавець дебютував в УПЛ за чернігівську «Десну» та зіграв за команду в шести матчах.

Так, нещодавно стало відомо про те, що 25-річний футболіст таємно отримав російський паспорт та поїхав грати до країни-окупантки. Спочатку він був на перегляді в «Уфі», а потім став її повноцінним гравцем.

Із цієї нагоди ультрас «Десни» на своїй сторінці у Facebook опублікували відеозвернення до Масалова.

«Ми – ультрас футбольного клуба «Десна», нещодавно дізнались новину, що один з ексгравців нашої команди, підписав контракт з футбольним клубом на Росії. А ще тижнем раніше стало відомо, що після бомбардувань нашого стадіону, було знайдено кацапський паспорт цього виродка. Ми заявляємо що докладемо всіх зусиль, щоб ця потвора на ім’я – Олександр Масалов, в майбутньому жодним чином не була причетна до футболу на будь-якому рівні в Україні. Передаємо тобі полум’яний «привіт» гори в пеклі – зрадник, разом зі своїм новим гов*оклубом, разом зі своєю новою «батьківщиною». Слава Україні!", – йдеться в заяві ультрас чернігівського клубу.

Додамо, що Масалов народився в Севастополі, займався в академії київського «Динамо», у 2014-2016 роках виступав за «біло-синіх» в юнацькому чемпіонаті України. Далі він перейшов до донецького «Шахтаря», в якому грав за молодіжну команду. Цей футболіст також викликався і проводив матчі за різні юнацькі збірні України.

Теги: новости футбола ультрас НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

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