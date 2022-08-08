Головна Вінниця Відео
search button user button menu button

Загиблим від російських ракет у Вінниці присвятили пісню (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Загиблим від російських ракет у Вінниці присвятили пісню (відео)
Трагедія у Вінниці шокувала увесь світ
фото: ДСНС

Українці не дадуть забути про злочини окупантів

У пам'ять про загиблих від російської агресії під час ракетної атаки на Вінницю 14 липня, гурт «Пожежний кран» написала пісню. Її назвали «Ліза» на честь 4-річної дівчинки, яка стала жертвою окупантів.

У кліпі використали фото та відео з місця трагедії

Відзначимо, що у гурту це вже восьма пісня про війну в Україні.

Нагадаємо, Ірина Дмитрієва, мати чотирирічної дівчинки Лізи, яка загинула внаслідок ракетної атаки росіян по Вінниці, поділилася своїм болем через втрату дитини. Жінці досі важко повірити у смерть донечки

«Я не вірю. Майже місяць минув після жахливої трагедії... Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома... Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але знаходжуся у іншій реальності. Не вірю... І не хочу жити у новій жахливій реальності».

Читайте також: Була найбажанішою дитиною: що відомо про матір і доньку, які потрапили під ракети у Вінниці
Теги: пісня обстріл Вінниця

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще двоє людей померли у лікарні від отриманих поранень внаслідок теракту у Вінниці
Кількість жертв ракетного обстрілу Вінниці зросла
4 серпня, 01:20
Окупанти ракетами обстріляли Вінничину
Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині. Є постраждалі
Вчора, 23:35
Характеристики ракети «Кинджал» не дозволяють українським ППО ефективно виявляти та знищувати її
Рашисти атакували Вінниччину гіперзвуковими ракетами
Сьогодні, 13:12

Відео

Загиблим від російських ракет у Вінниці присвятили пісню (відео)
Загиблим від російських ракет у Вінниці присвятили пісню (відео)
У Вінниці жінка вкрала іграшки, які жителі принесли на місце ракетного удару Росії (відео)
У Вінниці жінка вкрала іграшки, які жителі принесли на місце ракетного удару Росії (відео)
На Вінниччині діти зробили музичний подарунок для захисників (відео)
На Вінниччині діти зробили музичний подарунок для захисників (відео)
На Вінниччині голова райдержадміністрації потрапив в ДТП
На Вінниччині голова райдержадміністрації потрапив в ДТП
Жінку, яка померла від коронавірусу, поховали на Сабарівському кладовищі
Жінку, яка померла від коронавірусу, поховали на Сабарівському кладовищі
Журналісти з середини показали лікарню, де у Вінниці рятують від коронавірусу
Журналісти з середини показали лікарню, де у Вінниці рятують від коронавірусу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
59K
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
59K
В Україні знову лунають сирени
38K
Таблоїд Daily Mail випустив скандальну статтю про Зеленського
34K
Миколаїв прокинувся від серії вибухів
30K
Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині. Є постраждалі

Новини

ЗСУ відбили спроби наступу окупантів на трьох напрямках – Генштаб 
Сьогодні, 19:03
ЗСУ повідомили результати нічного «полювання» на півдні 
Сьогодні, 18:50
США відреагували на обстріли Запорізької АЕС 
Сьогодні, 18:36
Окупанти привезли в Мелітополь масовку для так званого «референдуму» – Федоров
Сьогодні, 18:21
Антонівський міст після удару з Himars: відео 
Сьогодні, 17:20
ЗСУ відзвітували про ситуацію на південному напрямку фронту 
Сьогодні, 16:01

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту