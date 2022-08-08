Загиблим від російських ракет у Вінниці присвятили пісню (відео)

Українці не дадуть забути про злочини окупантів

У пам'ять про загиблих від російської агресії під час ракетної атаки на Вінницю 14 липня, гурт «Пожежний кран» написала пісню. Її назвали «Ліза» на честь 4-річної дівчинки, яка стала жертвою окупантів.

У кліпі використали фото та відео з місця трагедії

Відзначимо, що у гурту це вже восьма пісня про війну в Україні.

Нагадаємо, Ірина Дмитрієва, мати чотирирічної дівчинки Лізи, яка загинула внаслідок ракетної атаки росіян по Вінниці, поділилася своїм болем через втрату дитини. Жінці досі важко повірити у смерть донечки.

«Я не вірю. Майже місяць минув після жахливої трагедії... Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома... Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але знаходжуся у іншій реальності. Не вірю... І не хочу жити у новій жахливій реальності».