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    Суспільство

    Вибори до Ради: ЦВК відмовилася реєструвати Клюєва

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    ЦВК не повідомляє причини відмови у реєстрації Клюєва - Вибори до Ради: ЦВК відмовилася реєструвати Клюєва
    ЦВК не повідомляє причини відмови у реєстрації Клюєва

    Клюєв висувався від Ліберальної партії України в одномандатному виборчому окрузі № 46 на Донеччині

    Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати Андрія Клюєва кандидатом у нардепи на  позачергових парламентських виборах.

    Про відповідне рішення у ЦВК повідомили 23 червня за підсумком засідання комісії.

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    «Відмовлено у реєстрації кандидата у народні депутати України Клюєва А.П.,  висунутого Ліберальною партією України в одномандатному виборчому окрузі № 46 (Донецька обл. - ред.)», - йдеться у повідомленні.

    Про причини відмови не повідомляється.

    Рішенням ЦВК також було відмовлено у реєстрації ще 17 кандидатам у нардепи, висунутих у порядку самовисування в ОВО, та кандидатам у народні депутати України, включених до виборчого списку партії «Союз Лівих Сил» у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. 

    За даними ЦВК, станом на 23 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 593 кандидатів у народні депутати України, серед яких  1 319 балотуються у порядку самовисування, 274 - від політичних партій, та у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі - 1 743 кандидатів, включених до виборчих списків 12 політичних партій.

    Нагадаємо, Андрій Клюєв, бізнесмен і політик, колишній голова Адміністрації Януковича. В Україні його розшукували за підозрою у причетності до скоєння масових вбивств і побиття студентів під час Євромайдану. Його фото було на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України у розділі «Розшук». Дані Клюєва опублікували у розділі «Особи, які переховуються від органів державної влади». Екс-глава АП зник з України 28 лютого 2014 року.

    Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.

    Повний список кандидатів у депутати буде оприлюднено 25 червня.

    До слова, ЦВК подала апеляцію на рішення суду, що зобов’язує реєструвати Онищенка кандидатом у нардепи.

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