Вибори до Ради: ЦВК відмовилася реєструвати Клюєва



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ЦВК не повідомляє причини відмови у реєстрації Клюєва

Клюєв висувався від Ліберальної партії України в одномандатному виборчому окрузі № 46 на Донеччині

Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати Андрія Клюєва кандидатом у нардепи на позачергових парламентських виборах.

Про відповідне рішення у ЦВК повідомили 23 червня за підсумком засідання комісії.

«Відмовлено у реєстрації кандидата у народні депутати України Клюєва А.П., висунутого Ліберальною партією України в одномандатному виборчому окрузі № 46 (Донецька обл. - ред.)», - йдеться у повідомленні.

Про причини відмови не повідомляється.

Рішенням ЦВК також було відмовлено у реєстрації ще 17 кандидатам у нардепи, висунутих у порядку самовисування в ОВО, та кандидатам у народні депутати України, включених до виборчого списку партії «Союз Лівих Сил» у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

За даними ЦВК, станом на 23 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 593 кандидатів у народні депутати України, серед яких 1 319 балотуються у порядку самовисування, 274 - від політичних партій, та у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі - 1 743 кандидатів, включених до виборчих списків 12 політичних партій.

Нагадаємо, Андрій Клюєв, бізнесмен і політик, колишній голова Адміністрації Януковича. В Україні його розшукували за підозрою у причетності до скоєння масових вбивств і побиття студентів під час Євромайдану. Його фото було на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України у розділі «Розшук». Дані Клюєва опублікували у розділі «Особи, які переховуються від органів державної влади». Екс-глава АП зник з України 28 лютого 2014 року.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.

Повний список кандидатів у депутати буде оприлюднено 25 червня.

До слова, ЦВК подала апеляцію на рішення суду, що зобов’язує реєструвати Онищенка кандидатом у нардепи.