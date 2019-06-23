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    Суспільство

    Партія «Слуга народу» висунула комуніста на одному з мажоритарних округів Житомирщини

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    Сігачов у 2014 р представляв в ОВК Комуністичну партію, а в 2019 році балотується від партії &laquo;Слуга народу&raquo; - Партія «Слуга народу» висунула комуніста на одному з мажоритарних округів Житомирщини
    Сігачов у 2014 р представляв в ОВК Комуністичну партію, а в 2019 році балотується від партії «Слуга народу»

    У 64 окрузі Житомирської області (з центром у Коростені) від «Слуги народу» висунуто Вячеслава Сігачова

    Партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» на позачергових виборах до Верховної Раджи висунула на одному з мажоритарних округів Житомирської області В’ячеслава Сігачова, який раніше був членом окружної комісії від Комуністичної партії.

    Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦВК.

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    Так, у 64 окрузі Житомирської області (з центром у Коростені) від «Слуги народу» висунуто Вячеслава Сігачова.

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    Згідно з офіційною інформацією ЦВК на парламентських виборах у 2014 р членом окружної виборчої комісії в окрузі №64 від Комуністичної партії України був Вячеслав Сігачов.

    Як відомо політичні партії делегують в окружні комісії перевірених і стійких активістів, оскільки рівень відповідальності в окружній комісії набагато вищий ніж у десятках дільничних виборчих комісій.

    Таким чином, в одному і тому ж окрузі, людина з однаковим іменем, по батькові та прізвищем - Вячеслав Валерійович Сігачов у 2014 р представляв в ОВК Комуністичну партію, а в 2019 році балотується від партії «Слуга народу».

     Як повідомлялося, «Слуга народу» опублікувала список своїх мажоритарників на Житомирщині та Закарпатті.

    Нагадаємо, «Слуга народу» подала до ЦВК документи на реєстрацію 199 мажоритарників.

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