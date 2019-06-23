Партія «Слуга народу» висунула комуніста на одному з мажоритарних округів Житомирщини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сігачов у 2014 р представляв в ОВК Комуністичну партію, а в 2019 році балотується від партії «Слуга народу»

У 64 окрузі Житомирської області (з центром у Коростені) від «Слуги народу» висунуто Вячеслава Сігачова

Партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» на позачергових виборах до Верховної Раджи висунула на одному з мажоритарних округів Житомирської області В’ячеслава Сігачова, який раніше був членом окружної комісії від Комуністичної партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦВК.

Так, у 64 окрузі Житомирської області (з центром у Коростені) від «Слуги народу» висунуто Вячеслава Сігачова.

Згідно з офіційною інформацією ЦВК на парламентських виборах у 2014 р членом окружної виборчої комісії в окрузі №64 від Комуністичної партії України був Вячеслав Сігачов.

Як відомо політичні партії делегують в окружні комісії перевірених і стійких активістів, оскільки рівень відповідальності в окружній комісії набагато вищий ніж у десятках дільничних виборчих комісій.

Таким чином, в одному і тому ж окрузі, людина з однаковим іменем, по батькові та прізвищем - Вячеслав Валерійович Сігачов у 2014 р представляв в ОВК Комуністичну партію, а в 2019 році балотується від партії «Слуга народу».

Як повідомлялося, «Слуга народу» опублікувала список своїх мажоритарників на Житомирщині та Закарпатті.

Нагадаємо, «Слуга народу» подала до ЦВК документи на реєстрацію 199 мажоритарників.