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    Суспільство

    Партії Вакарчука перерахували півмільйона гривень

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    <hr class="empty" /> <p>Ресторатор зазначив, що йому подобається те, що зараз відбувається в Україні</p> - Партії Вакарчука перерахували півмільйона гривень

    Ресторатор зазначив, що йому подобається те, що зараз відбувається в Україні

    Вірю, що ті люди, ті експерти, які йдуть разом з Святославом Вакарчуком будуть відповідально та ефективно працювати у парламенті, - бізнесмен

    Ресторатор Дмитро Борисов разом з дружиною Оленою Сапуновою перерахували півмільйона гривень партії Святослава Вакарчука «Голос». Про це Борисов написав на своїй сторінці у Facebook 23 червня.

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    «Ми перерахували півмільйона гривень на підтримку політичної партії «Голос». Вірю, що ті люди, ті експерти, які йдуть разом з Святославом Вакарчуком будуть відповідально та ефективно працювати у парламенті», – написав Борисов.

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    Бізнесмен зазначив, що йому подобається те, що зараз відбувається в Україні: «старі політики стрімко вилітають з епохи, а нові люди масштабно ламають системи та приходять працювати у владу. І приходять саме лідери, які приводять разом із собою професіоналів. Не політики, а члени громадянського суспільства».

    Нагадаємо, Вакарчук розкритикував ідею Зеленського про відновлення Донбасу олігархами. Лідер партії «Голос» заявив, що до війни Донбас був повністю під контролем олігархів, які не допускали туди інших інвесторів, «і в результаті ми втратили частину Донбасу».

    Як повідомлялося, 14 червня партія «Голос» Вакарчука подала документи до ЦВК для участі у виборах.

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