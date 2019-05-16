Від «євробляхера» під Радою постраждав поліцейський



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«Євробляхер» наїхав на поліцейського. Потім водій погрожував перерізати собі вени ножем. Щоб цього не допустити, правоохоронці застосували сльозогінний газ

Під час сутички між правоохоронцями та учасниками акції за продовження періоду пільгового розмитнення автомобілів з єврореєстрацією постраждав поліцейський.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«За попередньою інформацією, учасники акції намагалися перекрити рух на перехресті вулиць Шовковичної та Грушевського. Коли правоохоронці спробували врегулювати ситуацію, один із учасників здійснив наїзд на поліцейського», - йдеться у повідомленні.

Також в поліції пояснили, звідки взявся ніж під час цієї сутички. Так, під час затримання правопорушник погрожував порізати собі вени ножем. Аби вгамувати його, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та «швидку». Водія, який скоїв наїзд на правоохоронця, доправили до Печерського управління поліції, де встановлюють його анкетні дані та беруть пояснення.

Як повідомлялося, власники автомобілів на єврономерах 15 травня розпочали акцію під Верховною Радою, закликаючи депутатів продовжити принаймні на півроку період пільгового розмитнення автомобілів з єврореєстрацією.