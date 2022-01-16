Відома українська акторка зізналася, що намагалася накласти на себе руки

Сагайдачна хотіла піти з життя через складні стосунки

Українська актриса Анна Сагайдачна, яка зіграла Наталі Дорошенко у серіалі «Кріпосна», розповіла про складні стосунки, через які хотіла накласти на себе руки. Відвертими зізнаннями вона шокувала під час шоу «Мій секрет» з Машею Єфросиніною.

За словами Анни, у її бойфренда були проблеми з алкоголем, він міг приходити о 8 ранку. А вона на нього чекала, не спала весь цей час.

«Він чесно сказав мені: «Аню, я алкоголік», – поділалася актриса.

Вона додала, що зараз у цього чоловіка є родина, він зав'язав із алкоголем. Сагайдачна розповіла, що була щасливою у цих стосунках лише один рік, а два роки вона страждала.

Після розірвання стосунків Анна зібрала свої речі й переїхала до студентського гуртожитку, тоді було дуже нелегко.

«Розкрий секрет, Аню, яка висота моста, на який ти кілька разів приходила з думками про самогубство», – озвучила Єфросиніна головне запитання.

«Це був міст Патона... Це був саме той період у пошуках мого хлопця, де він там, у яких барах пиячить... Думала я не про хороше на цьому мосту. Коли я почала розуміти, що цим стосункам кінець... Це був період безвиході...» – сказала Сагайдачна.

Актрисі на той момент було 20 років, у неї не було подруг. А мамі про бажання накласти на себе руки вона не говорила. Зірка «Кріпосної» додала, що спроба самогубства таки була: вона порізала руку, але, швидше, хотіла не звести рахунки з життям, а налякати свого хлопця.

Небажання жити минуло, за словами дівчини, завдяки мамі та вірі в Бога. Анна додала, що своєю історією вона хоче допомогти іншим дівчатам, щоб вони обирали життя й сказали: «Це дуже вчасно».

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