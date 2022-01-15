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    Жінка з ножем накинулася на чотирирічного сина: подробиці моторошної події

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    У Києві п'яна жінка вдарила ножем свою дитину - Жінка з ножем накинулася на чотирирічного сина: подробиці моторошної події
    У Києві п'яна жінка вдарила ножем свою дитину
    фото: Нацполіція

    Жінка, будучи напідпитку, ножем поранила сина

    До поліції Києва в п'ятницю, 14 січня, надійшло повідомлення від жінки про те, що вона приїхала до столиці разом із 4-річним сином, щоб розшукати свого чоловіка, який не платить аліменти, але не знає, де залишити дитину. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    На виклик негайно виїхали ювенальні інспектори. Прибувши на Привокзальну площу поліцейські не знайшли жінку з дитиною.

    Вони встановили особу чоловіка, який на момент дзвінка до поліції був поруч із жінкою. Правоохоронці негайно виїхали до нього додому.

    Зайшовши до будинку, інспектори побачили нетверезу жінку з ножем у руках. Поруч був хлопчик у закривавленому одязі. Правоохоронці відібрали ніж у жінки та викликали лікарів.

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    Жінка з ножем накинулася на чотирирічного сина: подробиці моторошної події
    Жінка з ножем накинулася на чотирирічного сина: подробиці моторошної події
    Жінка з ножем накинулася на чотирирічного сина: подробиці моторошної події
    Жінка з ножем накинулася на чотирирічного сина: подробиці моторошної події
    фото: Нацполіція

    За попереднім висновком, у дитини непроникне поранення спини. Хлопчику нічого не загрожує, він перебуває під наглядом лікарів.

    Уродженку Житомирської області, 1980 року, доправили до управління поліції. Ювенальні поліцейські склали акт про вилучення дитини та найближчим часом працівники соціальної служби вирішать питання подальшого перебування хлопчика.

    Як повідомлялося, під час новорічно-різдвяних вихідних на вулиці Теодора Драйзера в Києві перехожі виявили тіло іноземця з ножовими пораненнями. За даними громадської організації «Автопатруль Майдан», труп виявили біля ресторану «Водолій», який «різко перестав працювати». Також зазначається, що у закладі були вимкнені камери спостереження.

    Теги: Київ кримінал аліменти жінка
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    Жінка з ножем накинулася на чотирирічного сина: подробиці моторошної події