Смерть українки на зйомках: Болдуїн віддав свій телефон для розслідування

Суд США зобов'язав Болдуїна надати доступ до всіх даних телефону

Американський актор Алек Болдуін, який випадково застрелив оператора Галину Гатчінс на зйомках фільму «Іржа», віддав свій телефон владі в рамках розслідування у цій справі, передає телеканал NBC News, посилаючись на його адвоката Аарона Даєра.

За його словами, артист добровільно передав гаджет владі, щоб вони могли завершити своє розслідування.

«Але справа не в його телефоні, у ньому немає відповідей», – заявив захисник.

Він також зазначив, що Болдуїн «ні в чому не винен».

Юрист додав, що головне питання, на яке необхідно знайти відповідь, це як бойові патрони потрапили на знімальний майданчик.

Раніше стало відомо, що суд США зобов'язав Болдуїна надати доступ до всіх даних телефону. Обшук призначений для збору всієї інформації та даних зі стільникового телефону щодо створення кінострічки та всіх учасників, що працюють над її виробництвом.

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.