Український фільм відібрано до конкурсної програми Берлінале

Світова прем'єра створеного за підтримки Держкіно фільму «Терикони» відбудеться на 72-му Берлінському кінофестивалі

Документальний фільм «Терикони» Тараса Томенка відібрано до конкурсної програми 72-го Берлінського кінофестивалю. Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

«Світова прем’єра створеної за підтримки Держкіно стрічки відбудеться у конкурсній секції Берлінале – «Generation Kplus», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що це історія про дітей, котрі бачать війну не по телевізору і про дитинство, котре продовжується, незважаючи на війну. Терикони – місце, де відбувається дія, і водночас, образ «відпрацьованих» і полишених людських життів.

Історія дітей, які постраждали від обстрілів, які втратили батьків та близьких, але продовжують жити та любити там, де для інших життя полишило надію.

«Головна героїня стрічки – Настя. Їй 15 років. Вона проживає в маленькому шахтарському містечку Торецьк, що розташоване на Сході України та до цього часу знаходиться в „сірій зоні». Місто стоїть на лінії розмежування: це означає, що майже кожного дня воно знаходиться під обстрілами. У Насті посттравматичний синдром. У 2015 році, в новорічну ніч, три снаряди ГРАД зруйнували її будинок. Від світу Настя ховається у віртуальній реальності: вона живе музикою з інтернету та набирається надії з мережі. Школа, в яку зрідка ходить Настя, знаходиться на відстані 800 метрів від позицій терористів і неодноразово ставала мішенню російських військ», – зазначається в повідомленні.

Подібній ситуації перебувають понад 10 000 дітей в Україні, які проживають у «сірій зоні» на Сході країни.

У 2021 році фільм «Терикони» став учасником секції Work in Progress Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах та отримав Перший приз від телеканалу «Україна» у секції Work in Progress Одеського міжнародного кінофестивалю.

Нагадаємо, український фільм став найкращою драмою Будапештського кінофестивалю. Йдеться про фільм «Магда» українського режисера Дениса Соболєва.

Раніше журі Голлівудської асоціації іноземної преси оголосило переможців 79-ої церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій США «Золотий глобус».

Цьогоріч «Оскар» вперше за три роки проведуть з ведучим.

Читайте також: