Відомий музичний продюсер визнав наркотичну залежність
Юрій Бардаш поборов руйнівну звичку самотужки, без допомоги лікарів
Відомий музичний продюсер Юрій Бардаш зумів побороти наркотичну залежність. Про це він відверто розповів Катерині Осадчій у програмі «Світське життя».
«У моєму житті були всілякі препарати, але вже якийсь час немає ніяких наркотиків, я почав отримувати подарунки тверезості», – сказав він.
Бардаш зазначив, що тверезість для чоловіка – це контроль над собою та усім навколо, і він зараз до цього прийшов. При цьому позбавитися руйнівних звичок самотужки, без допомоги лікарів.
«Поїхав у Почаїв, побув якийсь час там, здається шість днів, послушником, попік там з ними просфори, попрацював. Наповнився духом, помолився і воскрес», – описав процес відновлення Бардаш.
Продюсер також розповів, що алкоголю ніколи не вживав, його залежність була пов’язана з «травою», однак спиртне становить не меншу небезпеку.
«Залежності, коли ти просто неадекватний, я не мав, ззавжди був при процесах робочих, але якраз це найнебезпечніше ситуація. Адже який найважчий алкоголь – пиво. Воно легко п’ється, ніби і працюєш, але ввечері ти вже куском таким, і життя закінчилося. Тому я для себе чітко розумів, що щось у житті іде не так», – підсумував Бардаш.
Раніше Юрій Бардаш дав скандальне інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю. На думку творця групи «Гриби», в Україні «утискають російськомовних».
Він також розповів про сварки з колишньою дружиною Христиною Герасимовою, більш відомою під псевдонімом Луна. Нагадаємо, пара одружилася в 2012-му, в тому ж році у них народився син Георгій. І через 6 років подружжя розлучилося зі скандалом. Юрій звинувачував Луну в зраді, а вона стверджувала, що він її б'є.