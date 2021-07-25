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    Відомий музичний продюсер визнав наркотичну залежність

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    Юрій Бардаш розповів, що позбавився наркотичної залежності після того, як побув послушником у монастирі - Відомий музичний продюсер визнав наркотичну залежність
    Юрій Бардаш розповів, що позбавився наркотичної залежності після того, як побув послушником у монастирі
    Фото: скріншот із відео «Світського життя»

    Юрій Бардаш поборов руйнівну звичку самотужки, без допомоги лікарів

    Відомий музичний продюсер Юрій Бардаш зумів побороти наркотичну залежність. Про це він відверто розповів Катерині Осадчій у програмі «Світське життя».

    «У моєму житті були всілякі препарати, але вже якийсь час немає ніяких наркотиків, я почав отримувати подарунки тверезості», – сказав він.

    Бардаш зазначив, що тверезість для чоловіка – це контроль над собою та усім навколо, і він зараз до цього прийшов. При цьому позбавитися руйнівних звичок самотужки, без допомоги лікарів.

    «Поїхав у Почаїв, побув якийсь час там, здається шість днів, послушником, попік там з ними просфори, попрацював. Наповнився духом, помолився і воскрес», – описав процес відновлення Бардаш.

    Продюсер також розповів, що алкоголю ніколи не вживав, його залежність була пов’язана з «травою», однак спиртне становить не меншу небезпеку.

    «Залежності, коли ти просто неадекватний, я не мав, ззавжди був при процесах робочих, але якраз це найнебезпечніше ситуація. Адже який найважчий алкоголь – пиво. Воно легко п’ється, ніби і працюєш, але ввечері ти вже куском таким, і життя закінчилося. Тому я для себе чітко розумів, що щось у житті іде не так», – підсумував Бардаш.

    Раніше Юрій Бардаш дав скандальне інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю. На думку творця групи «Гриби», в Україні «утискають російськомовних».

    Він також розповів про сварки з колишньою дружиною Христиною Герасимовою, більш відомою під псевдонімом Луна. Нагадаємо, пара одружилася в 2012-му, в тому ж році у них народився син Георгій. І через 6 років подружжя розлучилося зі скандалом. Юрій звинувачував Луну в зраді, а вона стверджувала, що він її б'є.

    Теги: алкоголь наркотики Луна час Юрий Бардаш пиво гриби
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    Відомий музичний продюсер визнав наркотичну залежність