У Боярці відкрили меморіальну дошку правознавцю, який з’ясував справжнє прізвище Шевченка

Олександр Кониський справою життя зробив боротьбу за Україну

Меморіальну дошку знаному правознавцю, письменнику, поету Олександру Кониському відкрили у Боярці. Він був першим професійним біографом Тараса Шевченка, а також автором духовного гімну «Боже великий, єдиний, Русь-Україну храни…»…

Розташували пам’ятну таблицю на будівлі контрольно-пропускного пункту навчально-оздоровчого комплексу Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Як свідчить напис на дошці, саме тут, на вулиці Хрещатик, стояв будинок, у якому 1899 року мешкав Кониський.

– Олександр Кониський – людина дивовижної долі. Він походив із старовинного козацького роду. Справою життя Кониського та його дружини Марії була боротьба за українську державу. Тому його і називають першим самостійником. Зароблені від адвокатської діяльності гроші він витрачав на відкриття українських недільних шкіл при церквах, фінансував переклад і видання підручників та молитов. Був репресований царським урядом, засланий на Вологодщину, в Росію, де він мало не втратив зір та змушений був лікуватися за кордоном, – розповів під час відкриття журналіст та історик Андрій Ковальов.

Олександр Кониський відомий також тим, що він став першим професійним дослідником біографії Тараса Шевченка – їздив селами та містами, де бував Кобзар, спілкувався з його родичами та сучасниками – племінником Варфоломієм і братом, записав їхні спогади. Кониський також знайшов у церкві метричні книги та виявив, що Шевченко – це вуличне прізвисько родини Кобзаря, справжнє ж прізвище його було Грушівський.

Під час урочистого відкриття меморіальну дошку освятили. Також місцеві фольклорні колективи заспівали народні пісні.

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