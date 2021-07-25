У Бердянську під час підйому проспектом загорілася маршрутка

Вогонь сильно пошкодив двигун та кабіну водія

У курортному Бердянську зайнялася маршрутка. Передня частина автобусу вигоріла цілком. Інцидент трапився під час підйому Західним проспектом. Про це ідеться у групі Brd24 Бердянськ у Facebook.

Як видно із оприлюднених знімків, сильно пошкоджено двигун та кабіну водія. Гасити машину допомагали рятувальники. У коментарях очевидці пишуть, що під час інциденту ніхто не постраждав. Люди також скаржаться на стан громадського транспорту у місті.

Як відомо, увечері 22 липня курортний Бердянськ Запорізької області накрила потужна негода. Сильна злива затопила вулиці у всіх мікрорайонах міста.

Через негоду в місті було зафіксовано кілька аварій і масових відключень електрики. На ранок 23 липня електропостачання відновили майже у всіх районах Бердянська.

Крім того, як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, двоє людей загинули через обрив дротів на підтопленій ділянці.

Напередодні на курорт Кирилівка налетів смерч (відео).