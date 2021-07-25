  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    У Бердянську під час підйому проспектом загорілася маршрутка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через пожежу ніхто не постраждав - У Бердянську під час підйому проспектом загорілася маршрутка
    Через пожежу ніхто не постраждав
    Фото: Brd24 Бердянськ/Facebook

    Вогонь сильно пошкодив двигун та кабіну водія

    У курортному Бердянську зайнялася маршрутка. Передня частина автобусу вигоріла цілком. Інцидент трапився під час підйому Західним проспектом. Про це ідеться у групі Brd24 Бердянськ у Facebook.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    У Бердянську під час підйому проспектом загорілася маршрутка
    У Бердянську під час підйому проспектом загорілася маршрутка
    У Бердянську під час підйому проспектом загорілася маршрутка
    У Бердянську під час підйому проспектом загорілася маршрутка
    У Бердянську під час підйому проспектом загорілася маршрутка
    Фото: Brd24 Бердянськ/Facebook

    Як видно із оприлюднених знімків, сильно пошкоджено двигун та кабіну водія. Гасити машину допомагали рятувальники. У коментарях очевидці пишуть, що під час інциденту ніхто не постраждав. Люди також скаржаться на стан громадського транспорту у місті.

    Як відомо, увечері 22 липня курортний Бердянськ Запорізької області накрила потужна негода. Сильна злива затопила вулиці у всіх мікрорайонах міста.

    Через негоду в місті було зафіксовано кілька аварій і масових відключень електрики. На ранок 23 липня електропостачання відновили майже у всіх районах Бердянська.

    Крім того, як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, двоє людей загинули через обрив дротів на підтопленій ділянці.

    Напередодні на курорт Кирилівка налетів смерч (відео).

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь рятувальники Facebook негода час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Бердянську під час підйому проспектом загорілася маршрутка