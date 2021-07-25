МВС після Авакова, зруйновані стихією міста і українські бренди для ЄС. ТОП-10 подій тижня

«Главком» підготував головні новини за тиждень

МВС після Авакова, Зеленський та його візит у США, майбутні відставки топ-посадовців. Такими стали головні новини минулого тижня.

Крім того, українцям розповіли про злочини Шуфрича та нові географічні бренди для ЄС.

Слідкуємо також і за подіями Олімпіади у Токіо, яка стартувала 23 липня. Отож, десять найголовніших новин тижня від «Главкому».

«Монстра» знищать. На Банковій розповіли, що буде з МВС після Авакова

Такий великий «монстр», як наше МВС, у нинішньому вигляді не може довго існувати. Перша задача – його розділити, бо ніде у світі такої величезної структури як у нас немає. Таку заяву в інтерв’ю «Главкому» зробив радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і радник з інформпитань у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович.

«З одного боку, МВС контролює весь кордон, прикордонників, з іншого – має власну армію з танками і гелікоптерами. Є Нацполіція ще, Міграційна служба, Служба з надзвичайних повноважень. Те, що такого «монстра» створили, коли була потрібна коаліція з «Народним фронтом», і Порошенко на це пішов – зрозуміло. Але Аваков – це людина, у якої було влади більше, ніж у прем’єр-міністра країни», – зізнався Арестович.

Радник Єрмака додав, що така велика структура – це передусім «спокуса корупції». «А керівництво такою великою структурою помножене на особисті якості її керівника, хто би ним не був – це гримуча суміш», – заявив Арестович.

За його словами, В найближчий час вийдуть прикордонники, потім Нацгвардія. Далі це буде маленький скромний орган, можливо з Нацполіцією і Міграційною службою в складі, який займатиметься винятково поліцейськими функціями, боротьбою зі злочинністю, громадською безпекою на вулицях.

Білий дім назвав дату візиту Зеленського до США

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів відбудеться 30 серпня. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Президент Байден з нетерпінням очікує можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Раніше очікувалося, що візит українського президента відбудеться наприкінці липня.

У Білому домі зазначили, що візит підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в період триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму.

«Цей візит підтвердить нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки, а також нашу підтримку зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях», – йдеться в повідомленні.

Підвищення пенсій: хто і коли отримає доплати

Із жовтня цього року адресні виплати одержуватимуть пенсіонери віком від 75 років. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна під час свого виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Трудові ресурси».

За її словами, Мінсоцполітики зараз працює над тим, щоб включити до президентської програми підтримки людей похилого віку осіб віком від 70 років.

Чиновниця відзначила, що уряд і надалі буде сприяти підвищенню стандартів соціального захисту людей, які мають тривалий страховий стаж роботи.

Лазебна також розповіла про плани щодо забезпечення гарантованим рівнем доходів тих літніх людей, які не охоплюються програмою пенсійного страхування. За її словами, до цієї ініціативи схвально ставляться як експерти Міжнародної організації праці (МОП), так і представництво Світового банку, за підтримки якого реалізується проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

Коронавірус вбиває частіше, ніж рак: від чого помирають українці

За січень-травень 2021 року в Україні померло 299 тис. 964 людей. Covid-19 став причиною смерті 33 тис. 912 людей, злоякісні новоутворення (рак) забрали життя 30 тис. 333 громадян.

Усього в травні померло 57 тис. 293 українців. Зокрема внаслідок ускладнень коронавірусу – 6 тис. 327 людей. Про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих із зазначенням причин.

Найбільш часта причина смерті з початку року – хвороби системи кровообігу, від яких померло 185 828 людей, зокрема:

від ішемічної хвороби серця – 129 918 осіб

від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 35 424 осіб.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 10 464 людей (зокрема від грипу та пневмонії померли 8 252 людини).

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 10 316 осіб.

Крім того, 11 345 українців загинули в результаті зовнішніх причин.

Долина Фрумушика і херсонський кавун. Україна готує нові географічні бренди для ЄС

Міністерство економіки готується погодити низку українських продуктів з історичним географічним походженням та допоможе отримати їм визнання в ЄС. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«Україна має багато унікальних продуктів, які складають окремий нішевий сегмент на ринку і мають додаткову ринкову вартість – це продукти з чітким географічним походженням. Ми вже направили для включення до європейського реєстру географічних зазначень документи про такі автентичні українські товари, як «Гуцульська коров’яча бриндза», «Гуцульська овеча бриндзя» та «Мелітопольська черешня». Наразі ми розглядаємо ще низку таких товарів, які потребують правової охорони», - сказала заступниця міністра економіки України Ірина Новікова.

Вона підкреслила, що продукти з підтвердженим географічним походженням вважаються національним надбанням в країнах ЄС. І Україна здійснює всіх заходів, щоб місцеві продукти з географічним зазначенням отримали визнання ЄС, а українські виробники розвивали крафтове виробництво, отримали доступ до нових ринків збуту та збільшували прибутки.

«Венедіктова і Малюська у вересні залишать посади – ЗМІ

Свою посаду на прохання президента Володимира Зеленського у вересні залишить генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Також міністр юстиції Денис Малюська допрацює на посаді до кінця вересня. Про це пише «УНН» з посиланням на джерело у політичних колах.

«Малюська вже написав заяву про звільнення, яка вже лежить на столі та очікує на підпис. Йому дали час допрацювати до кінця вересня і все. До речі, заяву він написав за власним бажанням», – заявило джерело.

Джерело інформує, що достойної кандидатури на місце очільника Мін'юсту в уряді поки що не знайшли.

«Вагнергейт». Суд зобов’язав ДБР відкрити справу через можливу держзраду Зеленського

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої державної зради з боку президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів ПВК «Вагнера».

Відповідну заяву до ДБР подала група осіб, серед яких ексдепутат Андрій Тетерук. Оскільки правоохоронці не почали досудове розслідування, заявники звернулися до суду зі скаргою на бездіяльність ДБР та вимогою змусити відомство його почати.

«Шуфрич вчинив злочин». Нардеп подав заяву на депутата від «ОПЗЖ»

Народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Юрчишин подав заяву до Офісу генпрокурора і Нацполіції про вчинення депутатом із проросійської партії «ОПЗЖ» Нестором Шуфричем злочину. Справа стосується заяв Шуфрича щодо статті Путіна.

«Сьогодні подав заяву про вчинення Нестором Шуфричем злочину. Пан Нестор, який сміє себе називати народним депутатом України, регулярно виступає з проросійськими наративами та намагається затягнути Україну назад в рускомірське пекло. Проте цього тижня він перейшов від таляпання язиком до дій за які потрібно притягати до кримінальної відповідальності», – написав депутат.

Також нещодавно політолог написав, що стаття Путіна, якій би більше пасувала назва «Як Росії знищити незалежність України», викликала багато обговорень, відгуків і розмірковувань. Однак, при цьому залишилося поза увагою, можливо, найголовніше: ця стаття, яка фактично є висуненням територіальних претензій до України, стала вбивчим викривальним документом проти путінського режиму.

Україні розігралася стихія: затоплені села, зруйновані дороги

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП 21 липня було знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях.

Унаслідок поривів вітру та грозу через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП у Київській області було знеструмлено 121 населений пункт.

Збитки від повені на Закарпатті сягають понад 100 млн грн.

В Одеській області негода у вівторок, 20 липня, запам'яталася зливою і шквалистим вітром. У деяких районах пройшов град розміром з куряче яйце.

Крім того, у ніч на 22 липня 2021 року в Одесі випало опадів більше двомісячної норми. Місячна норма становить 45 літрів на 1 кв.м, за ніч у місті випало близько 101 літра на 1 кв.м.

Олімпіада у Токіо: Україна здобула першу нагороду

Збірна України 24 серпня виграла першу медаль на Олімпіаді в Токіо. Дзюдоїстка Дарина Білодід в сутичці за бронзову нагороду зуміла взяти гору над ізраїльською спортсменкою Широю Рішоні.

Спортсменка розповіла, чому в неї полилися сльози після перемоги в сутичці за третє місце на Олімпіаді в Токіо.

«Бронза для мене не є нагородою на вагу золота. Мої сльози означають, що я все своє дитинство і життя мріяла про «золото». Але краще бути з «бронзою», ніж без медалі. Не знаю, чому так сталося. Я була добре готова – як фізично , так і морально», – сказала Дарина. – Вважаю, сутичка з Тонакі у півфіналі йшла добре, я домінувала, але в якийсь момент... Я ще не переглядала виступ, ми з батьками переглянемо і зрозуміємо, що трапилося».

Також можна переглянути усі результати першого дня Олімпіади та коли і хто з українців виступатиме 25 липня.