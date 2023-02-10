Відсьогодні оператор Vodafone збільшує тарифи

Відтепер українцям потрібно більше платити за розмови по мобільному телефону

Vodafone підвищив абонплату у тарифах SuperNet

Мобільний оператор Vodafone вкотре переглянув тарифи зв'язку. У лінійці тарифів передплаченого зв’язку SuperNet уже відсьогодні абонплата зростає в середньому на 20%. Таку інформацію можна знайти на сайті оператора.

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Із сьогоднішнього дня користувачам тарифу SuperNet потрібно сплачувати мінімум 175 грн на місяць, максимум – 360 грн/місяць.

Водночас, у компанії збільшили користувачам обсяг мобільного інтернету, він зріс на 20%-50%.

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Вартість базового Vodafone SuperNet Start збільшилася зі 145 на 175 грн/місяць, а обсяг мобільного інтернету підвищився до 15 ГБ замість 10 ГБ.

Середній план Vodafone SuperNet Pro включає 30 ГБ мобільного інтернету замість 25 ГБ, а його вартість змінилася з 205 на 245 грн/місяць.

Топовий тариф Vodafone SuperNet Unlim збільшив обсяг мобільного інтернету з 50 ГБ до 60 ГБ, а вартість змінилася з 300 на 360 грн/місяць.

Тариф Joice збільшив обсяг мобільного інтернету з 10 ГБ до 15 ГБ, а вартість змінилася зі 135 на 170 грн/місяць.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Vodafone уже вдруге змінив вартість тарифів передплати SuperNet – 1 липня 2022 року їхня вартість зросла також на 20%.