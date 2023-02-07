Новий великий наступ: британська розвідка оцінила перспективи окупантів

Командири РФ, ймовірно, будують плани, які вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереальних цілей

Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року. Її операційною метою майже напевно є захоплення решти контрольованих Україною частин Донецької області. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Зазначається, що російським військам вдалося відвоювати територію лише на кілька сотень метрів на тиждень. Це пов'язано з тим, що Росії нині бракує боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідні для успішного наступу.

Старші командири, ймовірно, будують плани, які вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереальних цілей через політичний і професійний тиск. При цьому російські лідери ймовірно і надалі вимагатимуть масштабних наступальних дій.

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«Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для того, щоб суттєво вплинути на результат війни протягом найближчих тижнів», – вважає британська розвідка.

Нагадаємо, що за даними Financial Times РФ може почати новий наступ у найближчі 10 днів. Раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.