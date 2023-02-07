Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Новий великий наступ: британська розвідка оцінила перспективи окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новий великий наступ: британська розвідка оцінила перспективи окупантів
фото ілюстративне

Командири РФ, ймовірно, будують плани, які вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереальних цілей

Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року. Її операційною метою майже напевно є захоплення решти контрольованих Україною частин Донецької області. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що російським військам вдалося відвоювати територію лише на кілька сотень метрів на тиждень. Це пов'язано з тим, що Росії нині бракує боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідні для успішного наступу.

Старші командири, ймовірно, будують плани, які вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереальних цілей через політичний і професійний тиск. При цьому російські лідери ймовірно і надалі вимагатимуть масштабних наступальних дій. 

«Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для того, щоб суттєво вплинути на результат війни протягом найближчих тижнів», – вважає британська розвідка.

Новий великий наступ: британська розвідка оцінила перспективи окупантів фото 1

Нагадаємо, що за даними Financial Times РФ може почати новий наступ у найближчі 10 днів. Раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення.  Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.

Читайте також інтерв’ю: Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: Найголовніше – витримати перші три хвилі наступу
Теги: британська розвідка війна наступ росія окупанти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: Росіяни атакують за абсолютно стандартною схемою
Голова Луганської ОВА: Найголовніше – витримати перші три хвилі наступу інтерв'ю
Сьогодні, 08:00
Окупанти планують розпочати наступ під кінець лютого
Росія поспішає з початком вирішального наступу – ISW
Сьогодні, 06:39
Путін, ймовірно, скаже щось важливе 20 лютого
Дві ознаки, що вкажуть на новий наступ росіян
Вчора, 19:32

Події в Україні

Обстріл Чернігівщини та пів сотні прильотів по Сумщині: яка ситуація в регіонах
Обстріл Чернігівщини та пів сотні прильотів по Сумщині: яка ситуація в регіонах
Новий великий наступ: британська розвідка оцінила перспективи окупантів
Новий великий наступ: британська розвідка оцінила перспективи окупантів
Луганщина: окупанти штурмують позиції ЗСУ, переодягнувшись в український піксель
Луганщина: окупанти штурмують позиції ЗСУ, переодягнувшись в український піксель
Землетрус у Туреччині забрав тисячі життів, кадрові рішення Зеленського: головне за ніч
Землетрус у Туреччині забрав тисячі життів, кадрові рішення Зеленського: головне за ніч
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Окупанти облаштували свій шпиталь у психлікарні на Херсонщині
Окупанти облаштували свій шпиталь у психлікарні на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
23K
День народження першої леді: цікаві факти з життя Зеленської (фото)
18K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
14K
Скандал довкола Олімпіади: Усик записав звернення до президента МОК (відео)
7990
Землетрус у Туреччині. Будинок обвалився у прямому ефірі (відео)

Новини

У Росії трапився землетрус
Сьогодні, 10:07
Міністр оборони Данії потрапив у лікарню після повернення з України
Сьогодні, 09:54
Зсув у Перу поховав під землею десятки людей (відео)
Сьогодні, 09:30
Окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса
Сьогодні, 01:00
ПЦУ розгляне календарну реформу в травні
Вчора, 21:33

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту